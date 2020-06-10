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Bakan Koca, DSÖ'ye salgında yürütülen çalışmaları anlattı

Video konferans yöntemiyle yapılan görüşmede, Türkiye'nin salgına yönelik yürüttüğü çalışmalar ele alınarak detaylı veri paylaşımı yapıldı
 10 Haziran 2020 18:47
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Bakan Koca, DSÖ'ye salgında yürütülen çalışmaları anlattı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge ile video konferans yöntemiyle görüştü.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Koca ile Kluge'un görüşmesinde, Türkiye'nin salgına yönelik yürüttüğü çalışmalar ele alınarak detaylı veri paylaşımı yapıldı.

Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesi konusunda tebriklerini dile getiren Kluge, seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından ilk ziyaretini Türkiye'ye yapacağını ifade etti. DSÖ Avrupa Direktörü Kluge, bu ziyaretle Türkiye'ye verdikleri önemi göstermek istediklerini vurguladı.

Görüşmenin başında, Türkiye'deki son koronavirüs verilerini paylaşan Koca, sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı dönem ile öncesini karşılaştıran bir sunum yaptı.

Yeni vakalar tespit edilmesine rağmen hastaneye yatışlarda önemli düşüşler gözlemlediklerini ifade eden Bakan Koca, mart ayında her 100 vakadan 62'sinin hastaneye yatırıldığını, bugün ise bu rakamın 6,7'ye düştüğünü açıkladı.

Koca, "Nisanda günlük yoğun bakıma yatan hasta sayımız 200'ler civarındayken bugünlerde 50 civarında seyretmektedir. Nisan ayında günde 140'ın üzerinde hasta ventilatöre bağlanırken bu rakam son günlerde 25 civarındadır. Yoğun bakımda kalma süreleri de 15 günlerden 1-2 gün seviyesine kadar gerilemiş durumdadır. Alınan tedbirlerin etkileri net bir şekilde görülmektedir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin dijitalleşmeyi dünyada en erken başaran ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Koca, tüm sağlık verilerine tek altyapıdan erişilebildiğini, izlem ve değerlendirme yapılabildiğini belirtti.

Elde edilen başarıda, sağlıkta erken dijitalleşmenin avantajlarını kullandıklarını vurgulayan Koca, şöyle devam etti:

"150 bin kişiyi test edeceğimiz serolojik bağışıklık çalışmasının pilot uygulamasını, 3 Haziran'da başlatmış bulunuyoruz. 8 Haziran itibarıyla ise tüm Türkiye'de uygulamaya başladık. Bu çalışma ile elde edeceğimiz sonuçlar çok kıymetli olacaktır. Bu konuda DSÖ ile iş birliğine de hazırız."

DSÖ Avrupa Direktörü Kluge ise uluslararası dayanışma ve liderlik için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk hükümetine tebriklerini iletti.

150 bin kişilik bağışıklık araştırmasının, Avrupa bölgesinde yapılan en geniş kapsamlı araştırma olduğunun altını çizen Kluge, hidroksiklorokin kullanımıyla ilgili Türkiye'nin tecrübelerini yakından takip ettiklerini, yapılacak yayınları merakla beklediklerini kaydetti.

Türkiye'de yürütülen aşı çalışmalarını da yakından izlediklerini belirten Kluge, "Mültecilere sağlanmış olan evrensel sağlık kapsayıcılığı için de Türkiye'ye bir kez daha teşekkür etmek istiyorum." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
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