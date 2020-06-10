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Yerli oyun şirketinin Bus Simulator Ultimate oyunu 100 milyon kullanıcıyı geçti

Salgın sürecinde ciddi bir ivme kazanan oyun sektöründe yerli oyun üreticilerinin dünya genelindeki payı da her geçen gün artıyor. Son olarak yerli oyun şirketi Zuuks Games, Bus Simulator Ultimate adlı oyunuyla dünya genelinde 100 milyon indirme rakamını geride bırakarak önemli bir başarıya imza attı.
 10 Haziran 2020 19:06
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Yerli oyun şirketinin Bus Simulator Ultimate oyunu 100 milyon kullanıcıyı geçti

Yerli mobil oyun üreticisi Zuuks Games'in 2019 yılında çıkardığı ve kısa sürede Türkiye'nin en popüler oyunlar listesine girerek App Store'da birinci sıraya yerleşen Bus Simulator Ultimate adlı oyunu, dünya genelinde 100 milyondan fazla oyuncuya ulaştı.

egirisim.com'un haberine göre; Salgın sürecinde oyunlara artan yönelimin de etkisiyle ocak ayından bu yana oyuncu sayısı yüzde 100 artan şehirlerarası otobüs simülasyon oyunu, Türkiye'nin en popüler oyunlar listesinde üst sıralarda yer alıyor. 14 farklı dil seçeneğiyle dünyanın pek çok yerinden oyuncuya ulaşan ve birçok ülkenin güncel indirme sıralamalarında zirveyi zorlayan oyun, 1 yıl gibi kısa bir sürede kazandığı ivmeyle de dikkatleri Türkiye'ye çekmeyi başardı.

Araç içindeki her türlü teknik donanımdan yol üzerindeki dinlenme tesislerine, ikramlardan yolcu taleplerine pek çok detayın yer aldığı grafikleriyle gerçekçi bir otobüs seyahati deneyimi sunan Bus Simulator Ultimate, Türkiye, Avrupa ülkeleri, ABD ve Brezilya gibi birçok ülkede yolculuk yapılmasına imkan sunuyor. Oyuncuların tek bir otobüsle başlayarak filo ve otobüs şirketi kurabildiği oyunda tüm tasarımlar, şehirlerin karakteristiğine göre şekilleniyor. Gerçek bir şehirlerarası otobüs seferinin tüm ayrıntılarıyla deneyimleme fırsatı sunan ve bu özelliği ile 100 milyondan fazla oyuncunun beğenisini kazanan Bus Simulator Ultimate, yakın zamanda çıkacak PC versiyonuyla oyun deneyimini bir üst boyuta taşımaya hazırlanıyor.

Şirket aylık 90 milyon aktif oyuncuya sahip

Bus Simulator Ultimate'in yanı sıra yayındaki 20'den fazla oyunu ile Türkiye'de mobil oyunları en çok indirilen geliştirici şirketlerin başında yer alan Zuuks Games, bugün toplamda 300 milyondan fazla indirme sayısı ve aylık 90 milyon aktif oyuncusu ile de başta Türkiye ve Avrupa olmak üzere dünyanın farklı bölgelerindeki oyun severlere ev sahipliği yapıyor.
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