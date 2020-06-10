'Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor'
|10 Haziran 2020 19:42
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Bodrum ilçe genelindeki bazı sahillere 'beyaz kum' diye kuvars tozu döküldüğü yönündeki şikayetler üzerine, Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi ekiplerince çalışma başlatıldı. Araştırmada, bu tozların Yalıkavak, Gündoğan, Küçükbük, Bitez ile Torba Mahalleri'nde turizm sezonu öncesinde sahile döküldüğü ve doğal alana iş makineleri ile müdahale edildiği tespit edildi. Sahilden numune alan ekipler, bölgedeki site, tatil köyü, rezidans, restoran, beach kulüp ve otellerde inceleme yapıp, tutanak tuttu. Tutanakların Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne iletileceği ve tahlillerin ardından işletmelere gerekli yaptırımların uygulanacağı belirtildi. Plajların eski haline getirilmesi için de işletme yetkililerine uyarılar yapıldı. Yetkililerin kuvars tozu olduğunu bildirdiği 'beyaz kum' ile ilgili incelemeler sürerken, Bodrum Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz ise şunları söyledi:
"Sahile serilen tozlar, deniz çayırlarını yok ediyor. Deniz çayırları için 'kıyıda nasıl olsa yok ettik denizin dibinde çok var' diyemiyoruz. Bu çayırlar, güneş ışığıyla gelişen canlılardır. Kıyaya yakın yerlerde oluyor. Çok daha derinlerde olmuyor. Deniz çayırları suyun oksijenini üreten, doğal yaşama ev sahipliği yapan ve kıyı erozyonuna olumlu katkısı olan canlılardır. Koruma altındaki canlıların bulunduğu yerlere kum döktüler, iş makinelerini sahile soktular. Bu yapılanlar tamamen yanlıştır. İnsanlarımız bir yeri doğal haliyle beğeniyor. İzin almadan, plan projesiz yapılan çalışmalara asla izin vermeyeceğiz."
Yılmaz, "Pandemi sürecinden sonra kum serme işi aniden başladı. Kalabalık olmadığı için serilen kumlar, gözlem yapan sivil toplum kuruluşu üyelerince anında görülüp, tespit edildi" dedi.
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