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Koca: Covid-19'a doğrudan etkili ilaç hala yok!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosya medya hesabından 'COVID-19'a doğrudan etkili ilaç, koruyucu aşı henüz bulunamadı.' dedi.
 10 Haziran 2020 19:43
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Koca: Covid-19'a doğrudan etkili ilaç hala yok!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosya medya hesabından 'COVID-19'a doğrudan etkili ilaç, koruyucu aşı henüz bulunamadı.' dedi.

Bakan Fahrettin Koca'nın sosya medya hesabından yaptığı açıklama şöyle;

COVID-19'a doğrudan etkili ilaç, koruyucu aşı henüz bulunamadı. Fakat salgının daha ilk döneminde, bilim, hastalığın bulaşma yolunu ve buna karşı alınacak tedbirleri bize gösterdi: Maske, mesafe, el hijyeni. İlacı olmayan hastalığa karşı elimizde sadece tedbir var. Lütfen uyalım.

Memurlar.Net
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