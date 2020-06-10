Koca: Covid-19'a doğrudan etkili ilaç hala yok!
|10 Haziran 2020 19:43
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosya medya hesabından 'COVID-19'a doğrudan etkili ilaç, koruyucu aşı henüz bulunamadı.' dedi.
Bakan Fahrettin Koca'nın sosya medya hesabından yaptığı açıklama şöyle;
COVID-19'a doğrudan etkili ilaç, koruyucu aşı henüz bulunamadı. Fakat salgının daha ilk döneminde, bilim, hastalığın bulaşma yolunu ve buna karşı alınacak tedbirleri bize gösterdi: Maske, mesafe, el hijyeni. İlacı olmayan hastalığa karşı elimizde sadece tedbir var. Lütfen uyalım.
COVID-19'a doğrudan etkili ilaç, koruyucu aşı henüz bulunamadı. Fakat salgının daha ilk döneminde, bilim, hastalığın bulaşma yolunu ve buna karşı alınacak tedbirleri bize gösterdi: Maske, mesafe, el hijyeni. İlacı olmayan hastalığa karşı elimizde sadece tedbir var. Lütfen uyalım. pic.twitter.com/GTfzpVxn4ZDr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 10, 2020
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