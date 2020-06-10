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Tarım Bakanlığından Meral Akşener'in iddialarına yanıt

Tarım ve Orman Bakanlığınca, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Türkiye'nin tarımda kendi kendine yeten ülke konumundan her şeyi ithal eden bir ülke haline getirildiği" yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, Türkiye'nin tarımda dış ticaret fazlasının 5,3 milyar dolar olduğu, net ihracatçı bir ülke konumunda bulunduğu bildirildi.
 10 Haziran 2020 19:58
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Tarım Bakanlığından Meral Akşener'in iddialarına yanıt

Tarım ve Orman Bakanlığınca, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Türkiye'nin tarımda kendi kendine yeten ülke konumundan her şeyi ithal eden bir ülke haline getirildiği" yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, Türkiye'nin tarımda dış ticaret fazlasının 5,3 milyar dolar olduğu, net ihracatçı bir ülke konumunda bulunduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Akşener'in, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda dile getirdiği söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı, tarımın uygulanan politikalar ve verilen desteklerle büyümeye devam ettiği kaydedildi.

Tarım sektörünün, 2003-2019'da yıllık ortalama yüzde 2,8, geçen yıl yüzde 3,3 büyüdüğü hatırlatılan açıklamada, 2002'de 37 milyar lira olan tarımsal hasılanın 2019'da 7,5 kat artarak 275 milyar liraya yükseldiğinin altı çizildi.

Türkiye'nin, 48,5 milyar dolarlık tarımsal GSYH ile Avrupa'da lider ülke olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye, ürettiği tarımsal ürünlerle 83 milyon nüfusumuz, 4 milyonun üzerinde sığınmacı ve 50 milyona yaklaşan turistin gıda ihtiyacını karşılamakla birlikte ihracat yapmaktadır. 2002'de 3,7 milyar dolar olan tarımsal ihracatımız, 2019'da 18 milyar dolara yükselmiştir. İthalat ise 12,7 milyar dolardır. Dış ticaret fazlamız 5,3 milyar dolardır ve tarımda net ihracatçı bir ülke konumundayız. 193 ülkeye, 1827 çeşit tarımsal ürün ihraç ediyoruz.

Rakamlardan anlaşılacağı üzerine tarım sektörümüz kesintisiz olarak büyümesini sürdürerek, kendi kendine yeterliliğini göstermektedir. Hal böyle iken, tarım sektörümüzün siyasi tartışmalara konu edilmesi her şeyden önce emek veren, alın teri döken çiftçilerimize haksızlıktır. Bakanlık olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çiftçilerimizi, üreticilerimizi desteklemeye ve onların yanlarında olmaya devam edeceğiz. "
Anadolu Ajansı
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