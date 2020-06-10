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OYAK, Total Türkiye'yi satın aldı

Demirören Holding'in, bünyesindeki Güzel Enerji (Total Oil Türkiye) ve Milangaz'ın satışı için Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ile yaptığı görüşmeler resmen sonuçlandı. Güzel Enerji'nin, hisselerinin tamamını OYAK Akaryakıt ve LPG Yatırım AŞ devraldı.
 10 Haziran 2020 20:17
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OYAK, Total Türkiye'yi satın aldı

OYAK ile Demirören Holding arasında Güzel Enerji ve Milangaz'ın için geçen yılın sonundan başlayan görüşmeler kısa süre önce sonuçlandı. Habertürk'ün haberine göre OYAK, 2015 yılından bu yana Demirören Holding bünyesindeki TOTAL ile MOil'i 450 milyon dolara satın aldı. Güzel Enerji'nin, hisselerinin tamamı OYAK Akaryakıt ve LPG Yatırım AŞ'ye geçti.
Memurlar.Net
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