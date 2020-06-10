OYAK, Total Türkiye'yi satın aldı

HAZİNE AVUKATI, AVUKAT VE HUKUK MÜŞAVİRİ ALIMINDA İKİNCİ SINAVA İPTAL KARAR Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 2012 yılında, KPSS yönetmeliğine eklenen ve Hazine avukatı, avukat ve hukuk müşaviri alımında, en yüksek KPSS puanlı 5 katı adaya sözlü sınav yapılmasını öngören düzenlemeyi kesin olarak iptal etti.