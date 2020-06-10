Bakan Fahrettin Koca'dan kronik hastalık açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Haziran'dan itibaren kronik hastalık listesinde daraltma olduğu yönündeki soruya "Kronik hastalıkta direnç düşüklüğü oluşturan hastalıkları önceledik, kronik hastalıkların çok İSTİSMAR edilmesini istemedik. " şeklinde yanıt verdi.
|10 Haziran 2020 20:28
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Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "1 Haziran'dan sonra kronik hastalık listesinde daraltma oldu mu?" şeklindeki soru üzerine şu açıklamayı yaptı.
- Aslında daraltılmadı. Şöyle oldu. Merkezden, enabız üzerinden, direnci düşük olan, insülin tedavisi alan, kemaotarepi tedavisi alan gibi hasta gruplarını tanımladık.
O tanımlama çerçevesinde idari izinli sayılmalarını istedik.
İstismar edilmesini çok istemedik.
Direnç düşüklüğü oluşturan hastalıkları sıralayarak bunu sağlamaya çalıştık.
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