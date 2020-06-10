1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Öğrencilerin başka okula gönderileceği iddiasına tepki

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir okul binasında tadilat yapılıp öğrencilerin başka okula gönderileceği iddiasına veliler, tepki gösterdi.
 10 Haziran 2020 20:33
Yazdır
Öğrencilerin başka okula gönderileceği iddiasına tepki

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir okul binasında tadilat yapılıp öğrencilerin başka okula gönderileceği iddiasına veliler, tepki gösterdi.

Esentepe Mahallesi Muhtarı Semra Ersoy ile bazı vatandaşlar, Mustafa Tunç İlkokulu ve Ortaokulu'nun yıkılacağı iddiası üzerine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne giderek şube müdürleri ile görüştü.

Yetkililerin velilere, okul binasında tadilat yapılma veya yıkılma seçeneğinin henüz netleşmediğini söyledikleri öğrenildi.

Ersoy, yaptığı açıklamada, mahallelerinde bulunan okulda tadilat yapılması halinde burada öğrenim gören öğrencilerin 4 kilometre uzaklıkta Nalbantlı Mahallesi'ndeki Fazıl Mustafa Paşa İlkokuluna kaydedileceğini duyduklarını söyledi.

Velilerin bu duruma tepki gösterdiğini belirten Ersoy, "Çünkü öğrencilerimize okul servisi vermeyecekler. Tadilat konusunda da net bir bilgi vermiyorlar. Henüz yazının gelmediğini söylüyorlar. Velilerimiz de bu yüzden tedirgin. Sorunlarımızı ilettik, inşallah çözerler." dedi.

Velilerden Hacer Özsoy ise servis verilmezse öğrencileri okula göndermemekte kararlı olduklarını dile getirerek, "Okul yönetimi ile de görüştük, bize servis verilmeyeceğini söylediler. Bu bizim için zor bir durum. Mağdur durumdayız, okul yapılacaksa neden 3 ay içinde yapılmadı. Biz hakkımızı istiyoruz. Eğer bize, 'Kendiniz servis tutun' denilirse üç çocuğuma nasıl servis tutacağım. Asgari ücretle geçinirken bizden bunu nasıl istiyorlar." diye konuştu.

Öte yandan Mustafa Tunç İlkokulu ve Ortaokulu'nun tadilatı için fizibilite çalışması gerçekleştirildiği ancak yeni bina da yapılabileceğinin Bakanlığa iletildiği belirtildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Üniversitede bir personelde koronavirüs tespit edildi
10 Haziran 2020 16:27		 Trabzon Üniversitesi işçi alımı mülakat tarihlerini açıkladı
09 Haziran 2020 14:33
Meslek lisesinde LGS gözetmenlerine koruyucu siperlik üretiliyor
08 Haziran 2020 11:17		 Öğretmenlerden eTwinning projesi ve sanal sergi
08 Haziran 2020 00:01
Meslek liselerinin ürettiği maske ve dezenfektanlar LGS sınavında kullanılacak
05 Haziran 2020 15:46		 8 öğretmen 25 günde taşınabilir solunum cihazı üretti
04 Haziran 2020 19:25
Risk grubundaki lise müdürü, dezenfektan üretiyor
04 Haziran 2020 14:36		 Özel anaokulları 'çocuk başına devlet desteği' istiyor
03 Haziran 2020 11:27
Meslek liseliler tarih yazdı
03 Haziran 2020 07:50		 SAÜ'den teknoloji atağı: Yerli ve milli batarya üretecek
01 Haziran 2020 16:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:17 - MEB 2020 Yılı Sınav Uygulama Takvimi güncellendi21:15 - TBMM'nin 'Genel Sekreterlik katının karantinaya alındığı' iddiası21:11 - Özel okul ücretlerine yüzde 12 zam!21:09 - Kirazları yediler, para bırakıp helallik istediler21:05 - Fed faiz kararını açıkladı20:57 - 'Bekçiler, diğer kolluk kuvvetleriyle karıştırılmamalı'20:46 - Vali Münir Karaloğlu'ndan 'veda' paylaşımı20:41 - Turizm iç pazarında hareketlilik şu anda yüzde 45'lere geldi20:33 - Öğrencilerin başka okula gönderileceği iddiasına tepki20:28 - Bakan Fahrettin Koca'dan kronik hastalık açıklaması
20:17 - OYAK, Total Türkiye'yi satın aldı19:58 - Tarım Bakanlığından Meral Akşener'in iddialarına yanıt19:46 - Bakan Koca 3 bölgeyi uyardı: Kısmi artış var19:43 - Koca: Covid-19'a doğrudan etkili ilaç hala yok!19:42 - 'Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor'19:30 - Koronavirüs verilerinde düne göre değişme yok19:27 - 'Ayasofya önergesi, evlere şenlik bir öneri'19:22 - Uyku kalitesini korumak ve artırmak için 5 tavsiye
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Ayasofya'nın müze statüsünün kaldırılmasını ve yeniden cami olarak ibadete açılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
MEB, karnelerin nasıl verileceğini açıkladı
Valiler kararnamesi yayımlandı. 41 ilin valisi değişti
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yayımlandı
Biri öğretmeni, diğeri sağlıkçıları azarlamıştı, ikisi de merkeze alındı
Mevzuata aykırı üst araması yapan 2 bekçi açığa alındı
Valilik kararnamesindeki tek kadın vali
Koronavirüse karşı en riskli kan grubu belirlendi
MEB Personel Genel Müdürü, Vali oldu
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde değişiklik
İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürü, Vali oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
düğün salonlarının 1 temmuz'da açılması 1
ışıl rençber 1
zonguldak valisinin sağlıkçıları eleştirmesi 1
kararsız kalmak 2
mansur yavaş 2
18 yaş altı gençlerin sokağa çıkma yasağının kaldırılması 2
sinema ve tiyatroların 1 temmuz'da açılması 4
bekçilere silah ve zor kullanma yetkisinin verilmesi 5
Netkent 1
diyarbakır'da 300 yeni corona vakası olması 3
SON İLANLAR
Emniyet Genel Müd. Sözleşmeli Uçuş Teknisyeni Alacak
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Fırat Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TCDD, Sözleşmeli 79 personel alacak
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 25 sağlık personeli alacak- Güncellendi
Adana Pozantı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Siirt Belediyesi Geçici 125 İşçi Alacak
Muğla Marmaris Belediyesi 5'i Engelli 25 İşçi Alacak
Kayseri Sarız Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam