Vali Münir Karaloğlu'ndan 'veda' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları ile Diyarbakır Valiliği görevine atanan Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabından "veda" paylaşımında bulundu.

Karaloğlu, "Elveda Antalya. Merhaba Diyarbakır" etiketiyle yaptığı paylaşımına, "Gidilecek yol varsa, gitmeyle biter." ifadesiyle başladı.

Bu anlayışla şehirlerin "en güzeli" Antalya'ya hizmet ettiğini anlatan Münir Karaloğlu, Van, Bursa ve Antalya'dan sonra önünde gidilecek yeni bir yol olduğunu belirtti.

"O yolun da kadim şehir Diyarbakır'a hizmet olduğunu" dile getiren Karaloğlu, "4 yıl önce Antalya'da göreve başladım. Akdeniz'i bize ev yapan ecdadımızın mirasına hizmet etme nasibini, şükranla yaşadım. Antalya'ya, Antalyalıya layık işlere imza atmaya gayret ettim. Şimdi veda vakti. Gazipaşa'dan Kaş'a, Akseki'den Elmalı'ya, Antalya'nın her karışında turizm, tarım, ticaret, markalaşma, yenileşme gibi çok sayıda projede ilgili taraflarla, vatandaşlarımızla ter döktüm. Çok anı biriktirdim. 4 yıl zarfında güzel işler yaptık. Krizleri el ele vererek aştık. Bu süreçte, aynı dertle dertlenmek en büyük gücümüzdü. Yüreklerimizin toplu vurmasıyla kazanılan başarıların parçası oldum. Şükürler olsun. Bakanlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, STK'larımız, basın mensuplarımız, turizmcilerimiz, çiftçilerimiz, balıkçılarımıza, Antalya'nın başarısında katkısı olan herkese teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.

Görev yaptığı her yeri "Yeniden doğduğu yer olarak" kabul ettiğine dikkati çeken Vali Karaloğlu, "Antalya artık yeniden doğduğum yerler arasında. Yeni görev yerim Diyarbakır'da bir hemşehriniz olarak çalışacağım. Hakkınızı helal edin." ifadesini kullandı.

Mezapotamya'nın, Anadolu'nun, Orta Doğu'nun, Türkiye ve dünyanın medeniyet, inanç ve bereket şehri Diyarbakır'a vali olarak atanmayı eşi az bulunur bir nasip olarak gördüğünün altını çizen Karaloğlu, şöyle devam etti:

"Diyarbakır 12 bin yıldır insanlık için cazibesini koruyor. Her çağda bereketi, görkemi, güzelliğiyle insanımıza hayat sunuyor. Diyarbakır'a faydası olan her işte parolamız, 'baş göz üstüne' olacak. Diyarbakır'ın ev sahibi olduğu medeniyetlerin, inancın, bereketin ışığını bu değerlerle yaşayan ve bu değerleri yaşatmak isteyen herkesle el ele vererek daha da güçlendireceğiz. Diyarbakır'ı da yeniden doğduğum memleketim olarak gördüğümü herkesin bilmesini isterim. Diyarbakır için gidilecek yolları, Diyarbakırlılarla birlikte gideceğiz. Yolumuz açık olsun."

Münir Karaloğlu, kendisini Diyarbakır Valisi olarak atayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da teşekkür etti.