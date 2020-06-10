1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Vali Münir Karaloğlu'ndan 'veda' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları ile Diyarbakır Valiliği görevine atanan Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabından "veda" paylaşımında bulundu.
 10 Haziran 2020 20:46
Yazdır
Vali Münir Karaloğlu'ndan 'veda' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları ile Diyarbakır Valiliği görevine atanan Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabından "veda" paylaşımında bulundu.

Karaloğlu, "Elveda Antalya. Merhaba Diyarbakır" etiketiyle yaptığı paylaşımına, "Gidilecek yol varsa, gitmeyle biter." ifadesiyle başladı.

Bu anlayışla şehirlerin "en güzeli" Antalya'ya hizmet ettiğini anlatan Münir Karaloğlu, Van, Bursa ve Antalya'dan sonra önünde gidilecek yeni bir yol olduğunu belirtti.

"O yolun da kadim şehir Diyarbakır'a hizmet olduğunu" dile getiren Karaloğlu, "4 yıl önce Antalya'da göreve başladım. Akdeniz'i bize ev yapan ecdadımızın mirasına hizmet etme nasibini, şükranla yaşadım. Antalya'ya, Antalyalıya layık işlere imza atmaya gayret ettim. Şimdi veda vakti. Gazipaşa'dan Kaş'a, Akseki'den Elmalı'ya, Antalya'nın her karışında turizm, tarım, ticaret, markalaşma, yenileşme gibi çok sayıda projede ilgili taraflarla, vatandaşlarımızla ter döktüm. Çok anı biriktirdim. 4 yıl zarfında güzel işler yaptık. Krizleri el ele vererek aştık. Bu süreçte, aynı dertle dertlenmek en büyük gücümüzdü. Yüreklerimizin toplu vurmasıyla kazanılan başarıların parçası oldum. Şükürler olsun. Bakanlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, STK'larımız, basın mensuplarımız, turizmcilerimiz, çiftçilerimiz, balıkçılarımıza, Antalya'nın başarısında katkısı olan herkese teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.

Görev yaptığı her yeri "Yeniden doğduğu yer olarak" kabul ettiğine dikkati çeken Vali Karaloğlu, "Antalya artık yeniden doğduğum yerler arasında. Yeni görev yerim Diyarbakır'da bir hemşehriniz olarak çalışacağım. Hakkınızı helal edin." ifadesini kullandı.

Mezapotamya'nın, Anadolu'nun, Orta Doğu'nun, Türkiye ve dünyanın medeniyet, inanç ve bereket şehri Diyarbakır'a vali olarak atanmayı eşi az bulunur bir nasip olarak gördüğünün altını çizen Karaloğlu, şöyle devam etti:

"Diyarbakır 12 bin yıldır insanlık için cazibesini koruyor. Her çağda bereketi, görkemi, güzelliğiyle insanımıza hayat sunuyor. Diyarbakır'a faydası olan her işte parolamız, 'baş göz üstüne' olacak. Diyarbakır'ın ev sahibi olduğu medeniyetlerin, inancın, bereketin ışığını bu değerlerle yaşayan ve bu değerleri yaşatmak isteyen herkesle el ele vererek daha da güçlendireceğiz. Diyarbakır'ı da yeniden doğduğum memleketim olarak gördüğümü herkesin bilmesini isterim. Diyarbakır için gidilecek yolları, Diyarbakırlılarla birlikte gideceğiz. Yolumuz açık olsun."

Münir Karaloğlu, kendisini Diyarbakır Valisi olarak atayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da teşekkür etti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
TBMM'nin 'Genel Sekreterlik katının karantinaya alındığı' iddiası
10 Haziran 2020 21:15		 Turizm iç pazarında hareketlilik şu anda yüzde 45'lere geldi
10 Haziran 2020 20:41
Tarım Bakanlığından Meral Akşener'in iddialarına yanıt
10 Haziran 2020 19:58		 Bakan Koca 3 bölgeyi uyardı: Kısmi artış var
10 Haziran 2020 19:46
Koca: Covid-19'a doğrudan etkili ilaç hala yok!
10 Haziran 2020 19:43		 Koronavirüs verilerinde düne göre değişme yok
10 Haziran 2020 19:30
'Ayasofya önergesi, evlere şenlik bir öneri'
10 Haziran 2020 19:27		 Bakan Koca, DSÖ'ye salgında yürütülen çalışmaları anlattı
10 Haziran 2020 18:47
İSKİ'nin faturasına itiraz etti, partiden ihraç edilmekle tehdit edildi
10 Haziran 2020 18:44		 Bakan Çavuşoğlu'ndan İsrail'in ilhak planına sert tepki
10 Haziran 2020 18:18
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:17 - MEB 2020 Yılı Sınav Uygulama Takvimi güncellendi21:15 - TBMM'nin 'Genel Sekreterlik katının karantinaya alındığı' iddiası21:11 - Özel okul ücretlerine yüzde 12 zam!21:09 - Kirazları yediler, para bırakıp helallik istediler21:05 - Fed faiz kararını açıkladı20:57 - 'Bekçiler, diğer kolluk kuvvetleriyle karıştırılmamalı'20:46 - Vali Münir Karaloğlu'ndan 'veda' paylaşımı20:41 - Turizm iç pazarında hareketlilik şu anda yüzde 45'lere geldi20:33 - Öğrencilerin başka okula gönderileceği iddiasına tepki20:28 - Bakan Fahrettin Koca'dan kronik hastalık açıklaması
20:17 - OYAK, Total Türkiye'yi satın aldı19:58 - Tarım Bakanlığından Meral Akşener'in iddialarına yanıt19:46 - Bakan Koca 3 bölgeyi uyardı: Kısmi artış var19:43 - Koca: Covid-19'a doğrudan etkili ilaç hala yok!19:42 - 'Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor'19:30 - Koronavirüs verilerinde düne göre değişme yok19:27 - 'Ayasofya önergesi, evlere şenlik bir öneri'19:22 - Uyku kalitesini korumak ve artırmak için 5 tavsiye
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Ayasofya'nın müze statüsünün kaldırılmasını ve yeniden cami olarak ibadete açılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
MEB, karnelerin nasıl verileceğini açıkladı
Valiler kararnamesi yayımlandı. 41 ilin valisi değişti
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yayımlandı
Biri öğretmeni, diğeri sağlıkçıları azarlamıştı, ikisi de merkeze alındı
Mevzuata aykırı üst araması yapan 2 bekçi açığa alındı
Valilik kararnamesindeki tek kadın vali
Koronavirüse karşı en riskli kan grubu belirlendi
MEB Personel Genel Müdürü, Vali oldu
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde değişiklik
İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürü, Vali oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 1
ice man 1
ptt kargo'nun sürekli geç teslimat yapması 4
zonguldak'ın büyükşehir olma isteği 1
hasan ali kaldırım 1
14.06.2020 ç.rizespor vs galatasaray maçı 5
oğlan dayıya,kız halaya çeker 4
ışıl rençber 1
Erkekyerinibilsin 2
panathinaikos'un satılığa çıkarılması 1
SON İLANLAR
Emniyet Genel Müd. Sözleşmeli Uçuş Teknisyeni Alacak
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Fırat Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TCDD, Sözleşmeli 79 personel alacak
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 25 sağlık personeli alacak- Güncellendi
Adana Pozantı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Siirt Belediyesi Geçici 125 İşçi Alacak
Muğla Marmaris Belediyesi 5'i Engelli 25 İşçi Alacak
Kayseri Sarız Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam