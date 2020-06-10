Fed faiz kararını açıkladı
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.
|10 Haziran 2020 21:05
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