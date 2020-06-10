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Kirazları yediler, para bırakıp helallik istediler

MANİSA'nın Turgutlu İlçesinde bir kiraz bahçesine giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, izinsiz yedikleri kirazlar karşılığında 12 lira 50 kuruşla birlikte not bırakarak, bahçe sahibinden helallik istedi.
 10 Haziran 2020 21:09
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Kirazları yediler, para bırakıp helallik istediler

MANİSA'nın Turgutlu İlçesinde bir kiraz bahçesine giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, izinsiz yedikleri kirazlar karşılığında 12 lira 50 kuruşla birlikte not bırakarak, bahçe sahibinden helallik istedi. Bahçe sahibi Mehmet Mencik, "Gururlandım, memleketimde böyle insanların olması beni mutlu etti. İşçi kardeşlerimiz de gördüler. Ne kadar yedilerse helal ediyorum" dedi.

Kırsal Dağmarmara Karaköy Mahallesi'nde yaşayan çiftçi 60 yaşındaki Mehmet Mencik'in bahçesine giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, izinsiz kiraz yedi. Ardından 12 lira 50 kuruşla üzerinde, 'Hakkınızı helal edin, canımız çekti, kiraz yedik' yazılı not bıraktı. Sabah notla birlikte parayı bulan Mencik, şaşırdı. İlk kez böyle bir şeyle karşılaştığını söyleyen Mehmet Mencik, "Kağıdı ve parayı görünce merak ettim. Kağıdı okuyunca, 'Hakkınızı helal edin, canımız çekti, kiraz yedik' demişler. Gururlandım, memleketimde böyle insanların olması beni mutlu etti. İşçi kardeşlerimiz de gördüler. Ne kadar yedilerse helal ediyorum. Kimse ağaçlarımızın dallarını kırmasın. Herkes kirazlarımızdan yiyebilir, hakkım helal olsun" dedi.

DHA
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