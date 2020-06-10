MEB 2020 Yılı Sınav Uygulama Takvimi güncellendi
|10 Haziran 2020 21:17
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Milli Eğitim Bakanlığı, Merkezi Sistem Sınav Yönergesi kapsamında 2020 yılında Genel Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilecek sınavların yer aldığı "2020 Yılı Sınav Uygulama Takvimi" makam oluru ile güncellenmiştir.
İşte o yazı ve takvim;
|
2020 YILI SINAV UYGULAMA TAKVİMİ
|
SIRA
|
SINAVIN ADI
|
SINAV TARİHİ
|
1
|
Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav (8. Sınıflar )
2020/MS
|
20 HAZİRAN 2020
|
2
|
Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - II. Dönem Sınavı 2019-2020 AÖO - AÖL- MAÖL/ 2
|
25-26 TEMMUZ 2020
|
3
|
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlan Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Sınıflar ve Hazırlık Sınıfı) 2020/İOKBS
|
05 EYLÜL 2020
|
4
|
Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı 2020-2021 AÖO- AÖL- AÖIHL- MAÖL/ 1
|
05-06 ARALIK 2020
|
5
|
Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınavı 2020/MTSK e-Sınavı
|
Haftanın 7 (Yedi) Günü 81 İldeki e-Sınav Salonlarında, Randevulu Sistemle Gerçekleştirilecektir.
|
6
|
TÜM BAKANLIKLARA BAĞLI/İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLARLA YAPILACAK OLAN PROTOKOLLÜ SINAVLAR
|
Sınav Protokollerinde Belirtilecektir.
Ahmet KANDEMİR
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