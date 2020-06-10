MEB 2020 Yılı Sınav Uygulama Takvimi güncellendi

YERLİ 'NÜFUZ EDİCİ BOMBA' TESLİMATI SÜRÜYOR İsmail Demir, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, NEB teslimatlarının devam ettiğini söyledi. Demir, NEB'in özelliklerini ise, "Düşük çarpma hızlarında ve açılarında dahi yüksek delme etkinliği. Programlanabilir ateşleme zamanları. Farklı hedef tiplerine karşı kullanılabilme" olarak sıraladı. Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü tarafından geliştirilen NEB, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) tarafından üretiliyor.