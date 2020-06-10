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MEB 2020 Yılı Sınav Uygulama Takvimi güncellendi

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü 09.06.2020 Tarih ve 7644590 sayılı yazılarıyla 2020 Yılı Sınav Uygulama Takvimi güncelledi.
 10 Haziran 2020 21:17
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MEB 2020 Yılı Sınav Uygulama Takvimi güncellendi

Milli Eğitim Bakanlığı, Merkezi Sistem Sınav Yönergesi kapsamında 2020 yılında Genel Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilecek sınavların yer aldığı "2020 Yılı Sınav Uygulama Takvimi" makam oluru ile güncellenmiştir.

İşte o yazı ve takvim;

2020 YILI SINAV UYGULAMA TAKVİMİ

SIRA

SINAVIN ADI

SINAV TARİHİ

1

Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav (8. Sınıflar )

2020/MS

20 HAZİRAN 2020

2

Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - II. Dönem Sınavı 2019-2020 AÖO - AÖL- MAÖL/ 2

25-26 TEMMUZ 2020

3

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlan Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Sınıflar ve Hazırlık Sınıfı) 2020/İOKBS

05 EYLÜL 2020

4

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı 2020-2021 AÖO- AÖL- AÖIHL- MAÖL/ 1

05-06 ARALIK 2020

5

Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınavı 2020/MTSK e-Sınavı

Haftanın 7 (Yedi) Günü 81 İldeki e-Sınav Salonlarında, Randevulu Sistemle Gerçekleştirilecektir.

6

TÜM BAKANLIKLARA BAĞLI/İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLARLA YAPILACAK OLAN PROTOKOLLÜ SINAVLAR

Sınav Protokollerinde Belirtilecektir.

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

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