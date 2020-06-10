1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İletişim Başkanı Altun'dan, 'Dijital farkındalık' çağrısı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Dijital farkındalık' çağrısında bulundu.
 10 Haziran 2020 21:23
Yazdır
İletişim Başkanı Altun'dan, 'Dijital farkındalık' çağrısı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Dijital farkındalık' çağrısında bulundu.

'Dijital farkındalık' etiketiyle yaptığı paylaşımda, 'dünyada ve Türkiye'de sosyal medya kullanımı', 'dijital farkındalık ve siber vatan', 'dijital vatandaş', 'dijital diplomasi', 'dijital algı yönetimi', 'siber güvenlik' ve 'yapay zeka' konularından bilgi kartlarına yer verdi.

Fahrettin Altun, paylaşımında yaptığı açıklamada ise "Teknolojinin hayatımızın her alanında var olduğu, bireysel ve kurumsal iletişim ağlarının dijital mecralardan sürdürüldüğü günümüz dünyasında kara, deniz ve hava sınır sahalarımıza siber sınırlarımızı da ekliyoruz.

Vatandaşlarımıza dijital dünyayı tanıtıyoruz. Dijital dünya da 5'ten büyüktür diyoruz. Dijital dünyada uluslararası oyunun içeriğini ve yönünü değiştirmek bizim elimizde. Dijital mecralarda yaptığımız paylaşımlardan hukuki, vicdani ve insani açılardan sorumluyuz. Dijital dünyadaki de 'gerçekten' biziz. Günümüzde diplomasi kanalları ve devlet yönetimleri de hızla değişiyor.

Değişen dünyada devlet-vatandaş ve devlet-devlet ilişkileri de dijitalleşiyor. Dijital Diplomasi Çağı! Dijital dünyada ne yazık ki her şey göründüğü gibi olmuyor. Dijital dünya gerçeklerin kolay bir şekilde erozyona uğratılıp değiştirilebildiği bir dünya. Hakikate ulaşmak için dikkatli olmalıyız.

Dijital dünyanın en başında getirdiği tedirginlik: kişisel veriler ve özel hayatın gizliliği. Unutmayalım ki dijital dünyada hepimizin parmak izleri var. Dijital dünyadaki yerimizi sağlamlaştırırken teknolojiyi de yakından takip etmek zorundayız. Günümüzün ve geleceğimizin teknolojisi: Yapay Zeka." ifadelerini kullandı.

Fahrettin Altun, dijital dünyada algı operasyonlarına karşı zihinlerin korunması ve kişisel verilerin güvenliği için İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan Sosyal Medya Kullanım Kılavuzu'ndan yararlanabileceğini belirtti.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Prof. Dr. Ateş Kara: Tedbiri bırakırsak ikinci dalga gelebilir
10 Haziran 2020 21:30		 TBMM 'Genel Sekreterlik katının karantinaya alındığı' iddiası
10 Haziran 2020 21:15
Vali Münir Karaloğlu'ndan 'veda' paylaşımı
10 Haziran 2020 20:46		 Turizm iç pazarında hareketlilik şu anda yüzde 45'lere geldi
10 Haziran 2020 20:41
Tarım Bakanlığından Meral Akşener'in iddialarına yanıt
10 Haziran 2020 19:58		 Bakan Koca 3 bölgeyi uyardı: Kısmi artış var
10 Haziran 2020 19:46
Koca: Covid-19'a doğrudan etkili ilaç hala yok!
10 Haziran 2020 19:43		 Koronavirüs verilerinde düne göre değişme yok
10 Haziran 2020 19:30
'Ayasofya önergesi, evlere şenlik bir öneri'
10 Haziran 2020 19:27		 Bakan Koca, DSÖ'ye salgında yürütülen çalışmaları anlattı
10 Haziran 2020 18:47
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:55 - Silbehan Göleti doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini bekliyor22:44 - Antalya'da 'irtikap' iddiasıyla 1'i komiser 4 polis tutuklandı22:27 - Elazığ ve Bingöl'ün 'kalbi': Gerendal Gölü22:24 - Geçen ay sıcaklık rekoru kıran ilçeler belli oldu22:21 - Erdoğan'ın talimatıyla bir ülkeye daha tıbbi yardım gönderildi22:19 - Eğitim alan 53 Türk mühendis Akkuyu NGS'de işe başladı22:18 - Din görevlileri görme engelliler için 'ses veriyor'22:12 - Öğretmenin tilkiyle gülümseten diyaloğu22:02 - Pegasus Havayolları dış hat uçuşlarına Almanya ile başlıyor21:41 - Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor
21:38 - Faturasını erteleyenlerin cebini rahatlatacak gelişme!21:30 - Prof. Dr. Ateş Kara: Tedbiri bırakırsak ikinci dalga gelebilir21:23 - İletişim Başkanı Altun'dan, 'Dijital farkındalık' çağrısı21:17 - MEB 2020 Yılı Sınav Uygulama Takvimi güncellendi21:15 - TBMM 'Genel Sekreterlik katının karantinaya alındığı' iddiası21:11 - Özel okul ücretlerine yüzde 12 zam!21:09 - Kirazları yediler, para bırakıp helallik istediler21:05 - Fed faiz kararını açıkladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Ayasofya'nın müze statüsünün kaldırılmasını ve yeniden cami olarak ibadete açılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
MEB, karnelerin nasıl verileceğini açıkladı
Valiler kararnamesi yayımlandı. 41 ilin valisi değişti
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yayımlandı
Mevzuata aykırı üst araması yapan 2 bekçi açığa alındı
Biri öğretmeni, diğeri sağlıkçıları azarlamıştı, ikisi de merkeze alındı
Koronavirüse karşı en riskli kan grubu belirlendi
Valilik kararnamesindeki tek kadın vali
MEB Personel Genel Müdürü, Vali oldu
Bakan Fahrettin Koca'dan kronik hastalık açıklaması
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tamamlayıcı emeklilik sistemi 3
18 yaş altı gençlerin sokağa çıkma yasağının kaldırılması 2
nikah salonlarının 15 haziran'da açılması 3
ptt kargo'nun sürekli geç teslimat yapması 4
bekçilere silah ve zor kullanma yetkisinin verilmesi 5
Telefon alarmını hiç ertelemeden kalkan kişi 1
düğün salonlarının 1 temmuz'da açılması 1
gaziantep hayvanat bahçesi 1
zonguldak valisinin sağlıkçıları eleştirmesi 2
hafta sonu kaçamak yapmak 1
SON İLANLAR
Emniyet Genel Müd. Sözleşmeli Uçuş Teknisyeni Alacak
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Fırat Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TCDD, Sözleşmeli 79 personel alacak
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 25 sağlık personeli alacak- Güncellendi
Adana Pozantı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Siirt Belediyesi Geçici 125 İşçi Alacak
Muğla Marmaris Belediyesi 5'i Engelli 25 İşçi Alacak
Kayseri Sarız Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam