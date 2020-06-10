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Prof. Dr. Ateş Kara: Tedbiri bırakırsak ikinci dalga gelebilir

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, yeni normalleşme sürecinde maske, sosyal mesafe ve hijyene dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, henüz salgının sona ermediğini söyledi. İkinci dalga konusunda da uyarılarda bulunan Kara, "Tedbiri bırakırsak tablo ilkinden daha ağır olur" dedi.
 10 Haziran 2020 21:30
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Prof. Dr. Ateş Kara: Tedbiri bırakırsak ikinci dalga gelebilir

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ateş Kara, 1 Haziran'dan itibaren başlayan yeni normalleşme sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ateş Kara, bu süreçte de yeni tip koronavirüs salgınına (Kovid-19) karşı önlemlere devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

"İKİNCİ DALGADA TABLO DAHA AĞIR OLUR"

Kara, "Vaka sayısı ve ölümler azalmış olsa da tedbiri bırakırsak ilkinden daha da ağır bir tablonun ortaya çıkma ihtimali çok yüksek. Bu nedenle el hijyenimize, maske kullanımına ve sosyal mesafeye dikkat etmeliyiz. Kalabalık ortamlara girilmemesini öneriyorum. Özellikle yaz döneminde klimalar ve havuzlar birer bulaşı kaynağıdır" ifadelerini kullandı.

"BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN GÜÇLÜ TUTULMASI ÖNEMLİ"

Bağışıklık sisteminin güçlü tutulmasının önemine işaret eden Kara, "Doğal ve dengeli beslenme, yeterli uyku, günde en az 2-2,5 litre su tüketimi ve hafif egzersizler bağışıklık sistemi için çok önemli. Bunların yanı sıra bağışıklığı doğal olarak desteklediğini bildiğimiz gıdaları da tüketmeye devam edelim. Bunlar kırmızı ve mor meyveler, yeşil yapraklı sebzeler, antioksidan açısından zengin propolis, arı sütü, polen, zencefil, zerdeçal, sarımsak ve soğan gibi gıdalardır." diye konuştu.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Aralık ayında ortaya çıkan Kovid-19 pandemisi, 11 Mart günü Türkiye'ye sıçramasından bu yana ülkenin bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Kovid-19, şimdiye dek 173 bin 36 vatandaşımıza bulaşırken 2 bin 241 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine sebep oldu. 631 hasta yoğun bakımda yaşam savaşı verirken virüse yakalanan 146 bin 839 hasta iyileşerek taburcu edildi.
Memurlar.Net
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