1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Erdoğan'ın talimatıyla bir ülkeye daha tıbbi yardım gönderildi

Sağlık Bakanlığı ve DEİK Türkiye-Sırbistan İş Konseyi'nin organizasyonuyla hazırlanan tıbbi yardım tırındaki malzemeler, Sırbistan'ın Sancak Bölgesi'ndeki Novi Pazar kentinde kurulan pandemi hastanesine ulaştırılacak.
 10 Haziran 2020 22:21
Yazdır
Erdoğan'ın talimatıyla bir ülkeye daha tıbbi yardım gönderildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Sağlık Bakanlığı ve DEİK Türkiye-Sırbistan İş Konseyi'nin organizasyonuyla hazırlanan tıbbi yardım tırı, Sırbistan'ın Sancak Bölgesi'ndeki Novi Pazar kentinde kurulan pandemi hastanesine gitmek üzere İstanbul'dan hareket etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye destek amacıyla hazırlanan tıbbi yardım malzemelerinin yer aldığı tır yola çıkmadan önce, Esenyurt'taki Sağlık Lojistik firmasının genel merkezinde son hazırlıklar yapıldı.

DEİK Türkiye-Sırbistan İş Konseyi Başkanı Bayram Akgül de yardım malzemelerinin Sancak Bölgesi'ne ulaşmasına lojistik destek sağlayan Sağlık Lojistik'in Üst Yöneticisi Zahit Sağlık ile tırdaki son durumu kontrol etti.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Sırbistan İş Konseyi Başkanı Bayram Akgül, Sırbistan'ın Sancak Bölgesi'ne gönderilen tıbbi yardıma ilişkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Sırbistan ilişkilerinin tarihi bir zamandan geçtiğini, iki ülkenin Cumhurbaşkanlarının birbirlerine karşı çok saygılı olduğunu ve en ufak bir çağrıda davetlere icabet ettiklerini dile getirdi.

İki ülke lideri arasında son iki yılda 7-8 görüşme gerçekleştiğini belirten Akgül, "DEİK Türkiye-Sırbistan İş Konseyi olarak bu durumdan çok memnunuz. Çünkü ekonomik ilişkilerimiz de gelişiyor. Bizim 1,3 milyar doları aşan bir dış ticaret hacmimiz var. Yeni hedeflerle kısa vadede 2 milyar, orta vadede de 5 milyar dolar ticaret hedefimiz var. Ticari ilişkilerin iyi olması için de siyasi ilişkilerin iyi olması gerekiyor. İyi ilişkilerimizin olduğu ülkelerden biri Sırbistan. Biz de ekonomik büyümeyle, ticaret hacmiyle bu iyi ilişkileri taçlandırmak istiyoruz." diye konuştu.

Bayram Akgül, bu yardımların Sırbistan'ın Sancak Bölgesi'ne gittiğini aktararak, sözlerine şöyle devam etti:

"Sancak Bölgesi, Boşnak Müslüman kardeşlerimizin yaşadığı bir bölge ve Sırbistan ile Türkiye ilişkilerinin iyi olmasında anahtar rol oynayan yerlerden bir tanesi. Türkiye dostu, Türkiye'yi çok seven, akrabalarının büyük bir kısmı Türkiye'de yaşayan bir bölge Sancak. Cumhurbaşkanımız 2017'de gittiği zaman büyük bir sevgiyle karşılandığı, hem Türkiye'yi hem de Cumhurbaşkanımızı çok seven bir bölge Novi Pazar. Sancak Bölgesi'nin en önemli kentlerinden biri. Yardımlar, Novi Pazar'da kurulan pandemi hastanesine gidiyor. Bu hastanenin bazı ihtiyaçları olduğu bilgisi geldi bize. Bizim de DEİK Türkiye-Sırbistan İş Konseyi olarak bazı hazırlıklarımız vardı. Bu ihtiyaçları Sayın Cumhurbaşkanımıza iletince, oradan da olumlu yanıt geldi. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, Sağlık Bakanlığı ve DEİK Türkiye-Sırbistan İş Konseyi'nin bazı üyeleriyle beraber bu yardım tırını organize ettik."

Akgül, tırla gönderilen yardım malzemeleri içinde 10 hasta başı monitörü, 10 pulsoxymetre, 10 UV strerilizasyon lamba, 50 oksijen regülatörü, 10 perfüzyon pompası, 1 video laringoskop, 3 laringoskop, 10 silikon ambu, 3 cerrahi aspiratör, 400 hastane nevresim takımı, 30 yoğun bakım hasta karyolası, 20 bin koruyucu maske, 2 bin koruyucu tulum, Gençlik ve Spor Bakanlığı gençlik merkezlerinde üretilen 1500 siperlik, 30 bin maske, 100 koli 12'li 350 ml el sabunu, 110 koli 60'lı 150 ml el dezenfektanı, 120 koli 12'li ıslak havlu yer aldığını kaydetti.

Bayram Akgül'ün, açıklamasının ardından yardım tırı Sırbistan'ın Sancak Bölgesi'ne doğru yola çıktı. Tırda yer alan tıbbi yardım malzemeleri, cuma günü Novi Pazar'daki pandemi hastanesine teslim edilecek.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Eğitim alan 53 Türk mühendis Akkuyu NGS'de işe başladı
10 Haziran 2020 22:19		 Din görevlileri görme engelliler için 'ses veriyor'
10 Haziran 2020 22:18
Faturasını erteleyenlerin cebini rahatlatacak gelişme!
10 Haziran 2020 21:38		 Bakan Fahrettin Koca'dan kronik hastalık açıklaması
10 Haziran 2020 20:28
Özel hastaneler tedbirlerle normal hasta kabulüne başladı
10 Haziran 2020 19:19		 20 kişinin testi pozitif çıktı, giriş-çıkışlar kontrol altına alındı
10 Haziran 2020 18:24
Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde alınacak önlemler belirlendi
10 Haziran 2020 17:12		 'Hedefimiz, turizm işletmelerinin tekrar çalışması'
10 Haziran 2020 17:04
İl Müdürlüğü'nde 8 personelin testi pozitif çıktı, bina kapatıldı
10 Haziran 2020 16:31		 Bakan Gül, 'Görevde Yükselme Sınavı'nın tarihini açıkladı
10 Haziran 2020 16:20
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:55 - Silbehan Göleti doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini bekliyor22:44 - Antalya'da 'irtikap' iddiasıyla 1'i komiser 4 polis tutuklandı22:27 - Elazığ ve Bingöl'ün 'kalbi': Gerendal Gölü22:24 - Geçen ay sıcaklık rekoru kıran ilçeler belli oldu22:21 - Erdoğan'ın talimatıyla bir ülkeye daha tıbbi yardım gönderildi22:19 - Eğitim alan 53 Türk mühendis Akkuyu NGS'de işe başladı22:18 - Din görevlileri görme engelliler için 'ses veriyor'22:12 - Öğretmenin tilkiyle gülümseten diyaloğu22:02 - Pegasus Havayolları dış hat uçuşlarına Almanya ile başlıyor21:41 - Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor
21:38 - Faturasını erteleyenlerin cebini rahatlatacak gelişme!21:30 - Prof. Dr. Ateş Kara: Tedbiri bırakırsak ikinci dalga gelebilir21:23 - İletişim Başkanı Altun'dan, 'Dijital farkındalık' çağrısı21:17 - MEB 2020 Yılı Sınav Uygulama Takvimi güncellendi21:15 - TBMM 'Genel Sekreterlik katının karantinaya alındığı' iddiası21:11 - Özel okul ücretlerine yüzde 12 zam!21:09 - Kirazları yediler, para bırakıp helallik istediler21:05 - Fed faiz kararını açıkladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Ayasofya'nın müze statüsünün kaldırılmasını ve yeniden cami olarak ibadete açılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
MEB, karnelerin nasıl verileceğini açıkladı
Valiler kararnamesi yayımlandı. 41 ilin valisi değişti
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yayımlandı
Mevzuata aykırı üst araması yapan 2 bekçi açığa alındı
Biri öğretmeni, diğeri sağlıkçıları azarlamıştı, ikisi de merkeze alındı
Koronavirüse karşı en riskli kan grubu belirlendi
Valilik kararnamesindeki tek kadın vali
MEB Personel Genel Müdürü, Vali oldu
Bakan Fahrettin Koca'dan kronik hastalık açıklaması
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Tiyatroyu televizyondan izlemek 4
düğün salonlarının 1 temmuz'da açılması 1
yağmur 1
tamamlayıcı emeklilik sistemi 3
hafta sonu kaçamak yapmak 1
hazal türesan 1
ayşegül atik 1
gaziantep hayvanat bahçesi 1
Erkekyerinibilsin 2
tahir karapınar 1
SON İLANLAR
Emniyet Genel Müd. Sözleşmeli Uçuş Teknisyeni Alacak
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Fırat Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TCDD, Sözleşmeli 79 personel alacak
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 25 sağlık personeli alacak- Güncellendi
Adana Pozantı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Siirt Belediyesi Geçici 125 İşçi Alacak
Muğla Marmaris Belediyesi 5'i Engelli 25 İşçi Alacak
Kayseri Sarız Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam