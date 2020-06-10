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Elazığ ve Bingöl'ün 'kalbi': Gerendal Gölü

Elazığ ve Bingöl arasında bulunan kalp şeklindeki Gerendal Gölü, doğasıyla cezbediyor.
 10 Haziran 2020 22:27
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Elazığ ve Bingöl'ün 'kalbi': Gerendal Gölü

Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Büyükçaltı köyü ile Bingöl merkeze bağlı Şaban köyü sınırında bulunan, adını çevresinde bulunan yaklaşık 20 yayladan alan 2 bin 300 rakımlı Yayla Dağı'nın zirvesindeki Gerendal Gölü, yıllardır bölge halkının adeta buluşma noktası oluyor.

Elazığ ve Bingöl'ün "kalbi": Gerendal Gölü

Kalp şeklini andıran göle, güneşin doğuşunun keyifle izlendiği Kartal Tepesi ve irili ufaklı şelalelerin bulunduğu, ağustos ayına kadar karın erimediği kamp alanına zorlu bir yürüyüş ile ya da köylülerce temin edilen binek hayvanlarla ulaşmak mümkün.

Yeni normal süreçte sakin rota arayışında olan yerli ve yabancı turistler için Gerendal Gölü ve çevresindeki doğal güzellikler, güzel bir alternatif sunuyor.

"Turistler burada istirahat etsin isteriz"

Şaban köyü muhtarı Hüseyin Burulday, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçmişten bu yana her iki köy halkının, yaylaya çıktığı zaman Gerendal Gölü çevresinde bir araya geldiğini belirtti.

Sadece yöre halkının değil yurt içi ve yurt dışından gelen ziyaretçilerin de bu güzelliklerden istifade etmesini dilediklerini belirten Burulday, "Buraya yol ve tesis yapılmasın, göle balık bırakılsın, turistler burada istirahat etsin isteriz. Şehir merkezlerinde 40 derece sıcaklık yaşanırken, burada yorgansız uyuyamıyoruz." dedi.

Burulday, gün doğumunu izlemek isteyenleri gölün hemen yanı başında bulunan Kartal Tepesi'ne beklediklerini ifade etti.

Büyükçaltı köyü muhtarı Mehmet Ersöz de göle ulaşımın daha rahat sağlanması için yol yapılmasını istediklerini dile getirerek, "Soğuk suyumuz ve yaylalarımız var. Yaz aylarında herkesi bekliyoruz. Özellikle yabancı turistler burayı görse sürekli gelmek isterler." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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