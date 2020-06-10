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İzmir'de sosyal mesafeye yine uyulmadı

İZMİR'de hafta içi olmasına rağmen Kordonboyu'na akın eden vatandaşların sosyal mesafeye uymadığı ve birçoğunun maske takmadığı görüldü.
 10 Haziran 2020 23:17
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İzmir'de sosyal mesafeye yine uyulmadı

İZMİR'de hafta içi olmasına rağmen Kordonboyu'na akın eden vatandaşların sosyal mesafeye uymadığı ve birçoğunun maske takmadığı görüldü.

Koronavirüsle salgınıyla mücadele kapsamında uzmanlar, vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları ve maske takmaları konusunda uyarmasına rağmen İzmir'de yine bildik görüntüler oluştu. Hafta içi olmasına rağmen 25 dereceyi aşan hava sıcaklığını fırsat bilen İzmirliler, akşamüstü saatlerinden itibaren Kordonboyu'na gelmeye başladı. Saatler geçtikte kalabalık artarken, geçen günlerdeki görüntüler yine yaşandı. Çimlerde oturanların sosyal mesafe kuralına uymadığı gözlenirken, sahil kenarında da durum değişmedi. Balık tutmak için bölgeye akın eden İzmirliler, kural tanımaksızın oltalarını denize salladı. Sosyal mesafe kuralına uyulmayan Kordonboyu'nda, birçok vatandaşın da maske takmadığı görüldü.
DHA
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