Merkezi Sınav 2020 Dikkat Edilecek Hususlar açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü 09.06.2020 Tarih ve 7605435 sayılı yazılarıyla Merkezi Sınav 2020 Dikkat Edilecek Hususları açıkladı.

Liselere geçiş sistemi kapsamında yapılacak olan ve 8'inci sınıf öğrencilerinin katılacağı Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav, 20 Haziran 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilecektir.

Merkezi Sınav uygulamasına ilişkin olarak hazırlanan "Dikkat Edilecek Hususlar" dokümanı ve salon tutanakları ekte sunulmuş olup tüm sınav görevlilerine gerekli bilgilendirmenin yapılması gerekmektedir.

İşte o yazı ve Merkezi Sınav 2020 Dikkat Edilecek Hususlar;

Merkezi Sınav 2020 Dikkat Edilecek Hususları bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Ahmet KANDEMİR