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AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında tartışma

Teklifin görüşmeleri sırasında CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, "AKP polisin dirisini sevmiyor, ölüsünü seviyor" demesi üzerine AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında tartışma yaşandı
 11 Haziran 2020 00:02
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AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında tartışma

TBMM Genel Kurulunda, Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri sırasında AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, polislerin 3600 ek gösterge beklentisi olduğunu aktararak "Polisi hatırlamamız için illa al bayraklı tabutların önünde 'Mekanınız cennet olsun, cennete gidiyorsunuz.' demeye gerek yok. Ne yazık ki AKP hükümeti bunu söylüyorken üzülüyorum. Polisin dirisini sevmiyor, ölüsünü seviyor." dedi.

Bunun üzerine söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Muş, "Sayın Bayraktutan eleştireceğim derken herhalde kullandığı ifadenin nereye gittiğini anlamıyor. Ağzından çıkanı kulağı duymuyor." değerlendirmesini yaptı.

"Polisin ölüsünü sevmek ne demek?" diye soran Muş, "Yazıklar olsun size, bu nasıl bir ifadedir. Biz bu kahraman vatan evlatlarının her zaman arkasındayız. Her zaman yanlarındayız. O kahramanlar, sen rahat uyu diye mücadele ediyor." diye konuştu.

Muş, 3600 ek gösterge vaadini kendilerinin verdiğini hatırlatarak "Şimdiye kadar hangi vaadimizi vermişsek yapmışızdır, yerine getirmişizdir. Rahat ol, çalışmalar bitince bunu da buraya getireceğiz. Bunu defalarca söyledik." ifadelerini kullandı.

- "Anlamı kuvvetlendiren, çarpıcı bir eleştiri"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, hukukçu kimliğiyle CHP'de de önemli görevlerde bulunan Bayraktutan'ın, anlamı kuvvetlendiren, çarpıcı ve dikkati çekici bir eleştiride bulunduğunu iddia etti.

AK Parti'nin, 3600 ek gösterge vaadini 7 Haziran 2015 seçimlerinde verdiğini anımsatan Özel, "Onu da yaparız, bunu da yaparız.' Yapın, ondan sonra söyleyin. Bütün muhalefet partileri 50 kere hatırlattı. Artık burada da alttan mı alacağız ya? Allah aşkına birazcık insaf." diye konuştu.

Genel Kurul'da teklifin görüşülmesine devam ediliyor.
Anadolu Ajansı
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