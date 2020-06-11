CHP'li milletvekili: Sultanahmet camisi de müze olmalı

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, TBMM Genel Kurulunda Ayasofya tartışmalarına ilişkin olarak söz aldı. Kaboğlu yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Benim görüşüme göre Topkapı Sarayı da müze olarak korunmalı, Ayasofya da müze olarak korunmalı, hatta Sultanahmet de müze olmalı çünkü bunlar artık bizim kendi şeyimiz değil, kendimize özgü değil, insanlığın ortak mirasıdır bunlar."

İşte 10 Haziran 2020 tarihli TBMM Genel Kurulu zabıtları