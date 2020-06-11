Yunanistan: En son isteyeceğimiz şey, Türkiye ile sıcak çatışmadır
|11 Haziran 2020 00:36
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Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in ulusal güvenlikten sorumlu danışmanı Tanos Dokos, video konferans yoluyla düzenlenen 5. Delfi Ekonomik Forumu'nun, Yunanistan Avrupa ve Dış Politika Vakfı (ELIAMEP) ile ortaklaşa düzenlenen 'Doğu Akdeniz'deki Yeni Düzen' panelinde konuştu.
Dokos, "Bu yaz sıcak olayın yaşanması, Türkiye gibi Yunanistan'ın da en son istediği şey olur" ifadelerini kullandı.
Doğu Akdeniz'in sıcak nokta olarak kalmaya devam ettiğini söyleyen Yunan politikacı, bölge için 'sıfır nokta' nitelendirmesinde bulundı.
Bölgede birçok aktörün bulunduğunu ama hiçbirinin durumu kontrol etmediğini dile getiren Dokos, "Avrupa Birliği sıradan bir gözlemci. ABD'nin çok sayıda iç sorunu var. Libya'da durum kontrolden çıktı. Suriye sorun olarak kalıyor. Tek olumlu şey, neyse ki, mülteci akışlarının önemli ölçüde azalması" dedi.
Dokos, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye ile işbirliğini canlandırmak için yeni yöntemler bulması gerektiğini de sözlerine ekledi.Bakan Hulusi Akar: Yunanistan'ın, Türkiye ile matematiksel olarak savaşacağını düşünmüyorum
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