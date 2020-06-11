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Şamil Tayyar, Perinçek twet'i nedeniyle mi ayrıldı?

Şamil Tayyar, AK Parti'deki görevinden ayrılmasıyla ilgili sosyal medyada yer alan iddialara cevap verdi. Ayrılma nedenini Perinçek için attığı tweete bağlayanları eleştiren Tayyar, sürecin AK Parti açısından sorgulanması gerektiğini söyledi.
 11 Haziran 2020 00:46
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Şamil Tayyar, Perinçek twet'i nedeniyle mi ayrıldı?

AK Parti eski Milletvekili Şamil Tayyar, parti genel merkezindeki görevinden ayrılışıyla ilgili ilk kez konuştu.

Twitter hesabından AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı yardımcılığı görevinden ayrılmasını Doğu Perinçek için attığı tweete bağlayanları eleştiren Tayyar, görevi bırakmasıyla atılan tweetin hiçbir ilgisi olmadığını söyledi. Tayyar, AK Parti'ye yakın medya kuruluşlarının da Perinçek grubunun söylemlerine itibar ettiğini belirterek sorunun AK Parti açısından sorgulanması gerektiğini ifade etti.

İşte Tayyar'ın o tweeti;

"Ayrılışımı Perinçek twitine bağlayanlar oldu. Hiç ilgisi yok. Tuhaf olan; Perinçek grubunun aynı teraneyi çalması, bırakın beni, hükümeti yönettiklerini pervasızca söylemesi, üstelik bize yakın kanallarda itibar görmesi. Sorunun AK Parti açısından sorguya muhtaç yanı burası."

Ne olmuştu?

Geçtiğimiz ay AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı yardımcılığı görevine getirildiği duyurulan Şamil Tayyar, twitter adresinden Doğu Perinçek için "Cumhurbaşkanımıza 'İslamcı Kemalist' diye rol biçen, AK Parti'nin akıl danesiymiş gibi rol çalan Perinçek ve avanesini uyarayım" mesajını paylaşmıştı.

Siyaset kulislerinde tartışma yaratan bu tweetten kısa bir süre sonra Şamil Tayyar, istişare sonucu aktif siyaseti bırakma kararı aldığını ve yeniden mesleğe döneceğini duyurarak AK Parti'deki görevini bırakmıştı. Tayyar'ın bu ani kararında Perinçek grubunun etkili olduğu ileri sürülmüştü.
Memurlar.Net
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