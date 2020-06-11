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Sorumluluk sınavları sadece 12. sınıflarda yapılmalıdır

Sorumluluk sınavlarının okul yönetimlerince gerekli tedbirler alınarak, 22-30 Haziran'da gerçekleştirileceği anlaşılmaktadır.
 11 Haziran 2020 00:48
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Sorumluluk sınavları sadece 12. sınıflarda yapılmalıdır

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 05.06.2020 tarih, 7528000 sayılı ve 2019 - 2020 Eğitim Öğretim Yılı Sene Sonu İş ve İşlemleri konulu yazılarının 10. maddesinde;

"10- Yönetmeliğin "Sorumlu olarak sınıf geçme ve sorumluluğun kalkması" başlıklı 58 inci maddesi ikinci fıkrasının (a) bendinde sözü edilen "ikinci dönemin... son iki haftası içerisinde" yapılması gereken sorumluluk sınavlarının 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının sorumlu geçilen derslerini de kapsayacak şekilde, "Hazırlık sınıfında yeterlilik sınavı ve 9 uncu sınıfa geçiş" başlıklı 60 ıncı maddesi kapsamında ders yılının ilk haftası içinde yapılması gereken birinci yabancı dil dersi ile Türkçe dersinin yeterlilik sınavlarının, öğrenci ve velilere duyurulup okul yönetimlerince gerekli tedbirler alınarak 22-30 Haziran 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi,"hükümleri bulunmaktadır.

Bu hükümlere göre; Sorumluluk sınavlarının okul yönetimlerince gerekli tedbirler alınarak, 22-30 Haziran'da gerçekleştirileceği anlaşılmaktadır. Çünkü özellikle de 12. sınıflarımızdaki öğrencilerin üniversite sınavına girecek ve sınav sonunda her hangi bir üniversiteye yerleşecek olmaları nedeniyle alttan sorumlu derslerinin olmaması gerekmemektedir.

Araştırmalarımıza göre; özellikle Mesleki ve Teknik Okullarımız, İmam Hatip Liselerimiz ve bazı Anadolu Liselerimizde sorumluluk sınavına girmek zorunda olan öğrenci sayımız oldukça fazla durumdadır. Mesela sadece ismini vermeyeceğim bir İmam Hatip Lisemizde 560 öğrencimizin sınavlara gireceği bilgisini almış bulunmaktayım. Öğretmenlerin bir kısmının memleketlerinde olduğunu gözününde bulundurursak tam bir keşmekeşlik yaşanacağı ve kalabalık ortamda öğrencilerimizi Covid 19 virüsüne yakalanma riski oluşturacağı aşikardır.Üstelik aynı hafta sonu LYS Sınavları vardır ve Lise 12. Sınıflar hayati önem taşıyan bu sınava gireceklerdir.

Okullarımızın pandemi sürecinde uzaktan eğitime gerekli önem vererek, öğretmen arkadaşlarımızın verdiği müthiş çabayla okullarımızı kazasız belasız kapatmışken, öğrencilerimizi "Sorumluluk Sınavları" için okullara getirmek yapılan bunca emeği heba etmek anlamı taşır. Yani dereyi geçmişken çayda boğulmanın hiçbir anlamı yoktur. Bu yüzden yetkililerin sorumluluk sınavlarının önümüzdeki hafta yapılması işlemini tekrar gözden geçirmeleri en azından sadece 12. sınıfların sorumluluk sınavlarını yapmaları diğer sınıfların sınavlarının yada tüm sınıfların sorumluluk sınavlarının eylül ayına ertelenmesi yerinde bir uygulama olacaktır.

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

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