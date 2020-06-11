Bakan Koca: Sağlık çalışanlarına tüm insanlık saygı duyuyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına yönelik şiddete ilişkin "Yargının vereceği hak edilmiş ceza, vicdanlardaki rahatsızlığı telafi edemez." ifadelerini kullandı.
|11 Haziran 2020 04:28
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Bakan Koca, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, son dönemde yeni şiddet olayları yaşandığını hatırlatarak, şunları kaydetti:
"Değerli arkadaşım, iki yeni şiddet olayı yaşadık. Sağlık hizmetlerinin insanlık için ne anlama geldiğinin iyi bilindiği günlerde! Yargının vereceği hak edilmiş ceza, vicdanlardaki rahatsızlığı telafi edemez. Birkaç istisna dışında, size tüm insanlık saygı duyuyor. Geçmiş olsun."
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