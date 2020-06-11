Rahatlığın bedeli ağır oluyor: Doğum gününde koronavirüs

Türkiye Kovid-19 ile mücadelede başarılı bir yol haritası izlerken vazı vatandaşların süreci hafife almasıyla birlikte yeniden başa dönme riskiyle karşı karşıya. Alınan önlemleri ve tedbirleri hiçe sayarak, sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat etmeyen vatandaşlar koronavirüsün yayılma hızını her geçen gün arttırıyor. Kocaeli, Diyarbakır, Gaziantep, Van, Batman, Adıyaman, Zonguldak, Eskişehir Elazığ, Samsun, Şanlıurfa, Bitlis, Kahramanmaraş, Bursa, Tokat ve Konya'da tedbirleri hiçe sayan yüzlerce kişi koronavirüse yakalandı. Normalleşme sürecinde vatandaşların virüse karşı önlem almaması ve rehavete kapılması tehlikenin boyutunu yeniden gözler önüne serdi.

8 GÜNDE 300 YENİ VAKA

Normalleşme sürecinin en ağır faturası Diyarbakır'da yaşandı. Askere gitmeden önce İstanbul'dan Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesindeki baba ocağına gelen E.D., kendisini ziyarete gelen 70 kişiyle temasta bulundu. Daha sonra askerlik şubesine giden E.D.'nin burada yapılan testlerinde koronavirüs taşıdığı belirlendi. Filyasyon ekiplerinin çalışmaları sonucu E.D. ile temas edenler belirlenerek test yapıldı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, mahallenin bazı noktalarını tedbir amaçlı karantinaya aldı. Ziyaret sonrası Koronavirüse yakalanan kişi sayısı 300'ü geçti. 350 kişinin de evlerinde karantinaya alındığı öğrenildi.

BİLE BİLE MİSAFİRLİĞE GİTTİ

Van'ın Tuşba ilçesi Kalecik Mahallesi'nde yaşayan ve bir otobüs firmasında şoför olarak çalışan bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Testi pozitif çıkmasına rağmen izolasyon kurallarına uymayan koronavirüs hastası misafirliğe gitti. Misafirliğe gittiği ve temas kurduğu 12 kişiye koronavirüs bulaştırdı. Bir apartman ve kayınpederinin evi karantinaya alındı. Yine Başkale ilçesine bağlı Gedik Başı ve Ekecek Mahalleleri'nde il dışından ziyarete gelen 2 kişide Kovid-19'a rastlandı. Van genelinde taziye ziyaretlerinin sürmesi üzerine 18 bin kişinin karantina uygulaması sürüyor. Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı 400 nüfuslu Yalangoz Mahallesi'nde yaşayan ve rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan bir kişinin testi pozitif çıkınca mahalle karantina altına alındı.

DOĞUM GÜNÜNE KOVİD-19 HEDİYESİ

Eskişehir'in 7 bin 800 nüfuslu Mahmudiye ilçesindeki akrabasının yanına İstanbul'dan geldiği belirtilen B.Y, çocuğuna evde doğum günün kutlama yaptı. Belirtiler üzerine Kovid-19 testi yapılan B.Y'nin testinin pozitif çıkması üzerine Sağlık İl Müdürlüğü filyasyon ekibinin yaptığı çalışmada 4'ü kent merkezinde 32 kişinin B.Y'yle temaslı olduğu ve doğum gün kutlamasına katıldığı tespit etti. Ramazan Bayramı öncesine kadar 20 gün boyunca vaka görülmeyen Elazığ'da yeni vakalar görülmeye başladı. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerin seyahat yasağının kalkması ile birlikte Elazığ'a giden vatandaşlar koronavirüs vakalarını attırdı. Elazığ'da il dışından gelenler nedeniyle testi pozitif çıkan kişi sayısı 10'a yükseldi. 4 apartman karantinaya alındı.

VAKA SAYISI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Gönüllü köyünde 1 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine köy 14 gün süre ile karantinaya alındı. Adıyaman'ın merkeze bağlı Sarıharman ve Kustepe köyleri, koronavirüs vakaları görülmesi üzerine karantinaya alındı. Zonguldak'ın Alaplı ilçesindeki iplik fabrikasında Kovid-19 testi pozitif çıkan işçi sayısı, 15'e yükseldi. İşçilerin ailelerinden 5 kişide de koronavirüs tespit edilince 800 çalışan ev izolasyonuna alındı.

Fatih Özer