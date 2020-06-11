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Ayasofya sürecini o başlattı

Danıştay'a başvurarak Ayasofya'nın ibadete açılması için süreci başlatan kişi, Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği'nin kurucu başkanı 75 yaşındaki İsmail Kandemir. Henüz 20'li yaşlardayken Ayasofya'ya gidip gizli gizli namaz kıldığını anlatan Kandemir, "Orası benim için bir ideal, bir hedef" diyor.
 11 Haziran 2020 06:40
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Ayasofya sürecini o başlattı

İstanbul Fatih'teki Kariye Camisi, Rumeli Hisarı, İlyas Bey Camisi, Trabzon'daki Ayasofya ve İznik'teki Ayasofya'nın cami vasfına dönüştürülmesi için yıllardır hukuk mücadelesi yürüten emekli Matematik Öğretmeni İsmail Kandemir'in çabaları sonuç verdi. Cami vasfına geri döndürülen yapılardan namaz vakitlerinde ezan sesleri yükselmeye başladı. 15 yılı aşkın süredir Ayasofya Camisi'nde namaz kılınması için hukuk mücadelesi veren Çevreye Hizmet Derneği Başkanı Kandemir'in, bu doğrultuda Danıştay'a açtığı dava ise 2 Temmuz'da görülecek. Yeni Şafak'a konuşan Kandemir, "Ayasofya'nın kendi özüne dönerek yeniden namaz kılınan bir camiye dönüşmesi en büyük arzum. Bu uğurda yıllardır mücadele veriyorum" dedi.

BU SAÇMALIK SON BULMALI

Daha henüz 20'li yaşlardayken Ayasofya'ya her gidişinde tarifsiz bir mutluluk yaşadığını ifade eden Kandemir, "Orası benim için bir ideal, bir hedefti. Daha sonraki süreçte Ayasofya'da namaz kılmak için girişimlerde bulundum. İlk olarak Bakanlar Kurulu kararının iptalini istedim. Mahkeme 1985 yılında 'müze oldu' şeklinde karar verdi. Bu karar bana çok saçma geldi. Ben 1934 kararını gündeme getiriyorum. Onlar '1985'te müze oldu' diyordu" ifadelerini kullandı.

Aybike Eroğlu
Yeni Şafak
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