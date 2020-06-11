1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yılların geleneği koronavirüs nedeniyle son bulacak

Normalleşme sürecinde Kurban Bayramı ve öncesinde hayvan satış yerlerine yönelik alınması gereken önlemler belli oldu. Hijyen kuralları kapsamında tokalaşmanın artık yapılmayacağı kurban ve hayvan pazarlarında satıcılar ve müşteriler maskesiz dolaşamayacak.
 11 Haziran 2020 07:21
Yazdır
Yılların geleneği koronavirüs nedeniyle son bulacak

Hayvan satış alanının giriş kapılarına ve uygun yerlerine, bilgilendirici kuralların olduğu tabelalar asılacak. Bu bilgilendirme tabelalarında; sosyal mesafenin korunması, maske takma, el hijyeni ve elle temas yapılmaması uyarıları yer alacak.

Hayvan satış alanlarında, satıcılar ve müşteriler maskesiz dolaşmayacak. 8 metrekareye bir kişi olacak şekilde kontrollü giriş sağlanacak. Kesim yapılacak yerler önceden planlanacak. Hayvan kesim yerleri/kesimhaneler önünde kalabalık oluşumunu önlemek için kesimler randevu ile yapılacak.

Fazlı Şahan
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ayasofya için 'fresk' formülü
11 Haziran 2020 07:46		 Ulaşımda 'güvenli' arayış
11 Haziran 2020 07:33
Ayakta konser olmayacak
11 Haziran 2020 07:31		 Dolmabahçe Camii de müze yapılmıştı
11 Haziran 2020 07:05
Marmaray'a yerli komuta kontrol
11 Haziran 2020 06:50		 Ayasofya sürecini o başlattı
11 Haziran 2020 06:40
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
11 Haziran 2020 06:30		 Rahatlığın bedeli ağır oluyor: Doğum gününde koronavirüs
11 Haziran 2020 06:11
Hayatını kaybeden Bakan Yardımcısı'nın notları kitap oldu
10 Haziran 2020 23:34		 Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
10 Haziran 2020 23:12
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Ayasofya'nın müze statüsünün kaldırılmasını ve yeniden cami olarak ibadete açılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Hemşire alırken torpilin de bir sınırı olmalı!
Şamil Tayyar, Perinçek twet'i nedeniyle mi ayrıldı?
CHP'li milletvekili: Sultanahmet camisi de müze olmalı
Valilik: O çocuğun ailesi engelli yardımı alıyor
AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında tartışma
Sorumluluk sınavları sadece 12. sınıflarda yapılmalıdır
Özel üniversite yaz okulu ücretine ilişkin önemli karar
Yunanistan: En son isteyeceğimiz şey, Türkiye ile sıcak çatışmadır
Yılların geleneği koronavirüs nedeniyle son bulacak
Ortaöğretim 2019 - 2020 Eğitim Öğretim Yılı Sene Sonu İş ve İşlemleri
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
12.06.2020 göztepe vs trabzonspor maçı 1
Netkent 1
ptt kargo'nun sürekli geç teslimat yapması 4
hasan ali kaldırım 1
ışıl rençber 1
ice man 1
Telefon alarmını hiç ertelemeden kalkan kişi 1
ordu'da dikilen ertuğrul gazi büstü 1
mansur yavaş 2
transfer sezonu 2
SON İLANLAR
Tunceli Unlu Mamülleri Tanzim Tatış Geçici 25 İşçi Alacak
Sivas Sızırbelsan Geçici 1 İşçi Alacak
Sivas İmranlı SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Muğla Becin Kalesi Kazı Başkanlığı Geçici 16 İşçi Alacak
Samsun Ballıca İnşaat Geçici 16 İşçi Alacak
Kayseri Melikgazi Belediyesi 17 İşçi Alacak
İzmir Mimas Belediyesi Geçici 66 İşçi Alacak
İzmir İzelman 7 İşçi Alacak
İzmir Biyotıp Merkezi 2 İşçi Alacak
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam