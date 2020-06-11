Yılların geleneği koronavirüs nedeniyle son bulacak
Normalleşme sürecinde Kurban Bayramı ve öncesinde hayvan satış yerlerine yönelik alınması gereken önlemler belli oldu. Hijyen kuralları kapsamında tokalaşmanın artık yapılmayacağı kurban ve hayvan pazarlarında satıcılar ve müşteriler maskesiz dolaşamayacak.
|11 Haziran 2020 07:21
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Hayvan satış alanının giriş kapılarına ve uygun yerlerine, bilgilendirici kuralların olduğu tabelalar asılacak. Bu bilgilendirme tabelalarında; sosyal mesafenin korunması, maske takma, el hijyeni ve elle temas yapılmaması uyarıları yer alacak.
Hayvan satış alanlarında, satıcılar ve müşteriler maskesiz dolaşmayacak. 8 metrekareye bir kişi olacak şekilde kontrollü giriş sağlanacak. Kesim yapılacak yerler önceden planlanacak. Hayvan kesim yerleri/kesimhaneler önünde kalabalık oluşumunu önlemek için kesimler randevu ile yapılacak.
Fazlı Şahan
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