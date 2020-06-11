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Ayakta konser olmayacak

Konserlerde, bilet satışı online olacak, alana seyirciler tek tek alınacak, koltuk oturma düzeninde sosyal mesafe gözetilecek, çapraz oturma düzeni yapılacak, maske takmak zorunlu olacak. Klima ve vantilatör kullanılmayacak, ortam sık sık havalandırılacak. İzleyicilerin sanatçıyla fotoğraf çekimi yasaklanacak
 11 Haziran 2020 07:31
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Ayakta konser olmayacak

Açık alanlarda yapılacak konserlerde alınması gereken önlemler belirlendi. Sağlık Bakanlığınca güncellenen rehbere göre, bilet satışı ve iadelerinde online satış seçeneği olacak, konser alanına seyirciler tek tek alınacak, koltuk oturma düzeninde sosyal mesafe gözetilecek, kişiler arası mesafe en az 1 metre olacak, birer boşluk bırakarak çapraz oturma düzeni yapılacak. Sosyal mesafe korunamayacağı için ayakta dinleyici alınmayacak, oturma düzeni oluşturulabilecek alanlarda konser düzenlenecek. Girişlerdeki güvenlik aramalarında, elle üst ve çanta aramalarından kaçınılacak, x-ray cihazı, el dedektörü-metal dedektörler kullanılacak. Kulislerde, damlacık bulaşmasını arttırabileceğinden yüksek sesle konuşulmayacak, klima ve vantilatör kullanılmayacak, ortam sık sık havalandırılacak.

İzleyicilerin sanatçıyla fotoğraf çekilmeleri yasaklanacak. İzleyicilerin alana girerken muhakkak maske takması ve konser süresince maskelerini çıkarmaması gerektiği vurgulanan rehberde, "Maske takma konusunda gereken hassasiyeti göstermeyenler uyarılmalı. Maske takmamakta ısrar edenler, etkinlik alanı dışına çıkartılmalı. Katılımcılar/izleyicilerin sanatçıyla fotoğraf çekilmeleri yasaklanmalı, bu durum bilet satışı esnasında ilan edilmeli" denildi.

Fazlı Şahan
Yeni Şafak
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