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Tepki çeken valiler merkeze alındı

Resmi Gazete'de yayımlanan valiler kararnamesiyle 41 ilin valisi değişirken, 17 vali de merkeze alındı
 11 Haziran 2020 07:52
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Tepki çeken valiler merkeze alındı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, 41 ilin valisi değişti. 17 ilin valisi de merkeze alındı. Yaptıkları açıklamalarla toplumdan tepki toplayan valilerin önemli kısmı, merkeze çekilen isimler arasındaydı. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bacak bacak üstüne atan muhabiri öğretmen zannederek, "Birader sen öğretmen misin?" diye sert bir ses tonuyla uyaran Konya Valisi Cüneyt Orhan Toprak merkeze çekildi.

EŞLERİYLE GÜNDEME GELMİŞLERDİ

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre: Merkeze alınan Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş ise eş durumu tayiniyle öğretmen olarak iline gelen eşi Sevil Aktaş'ı görevlendirildiği okuldan 24 saat sonra İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı olarak atamasıyla konuşulmuştu. Merkeze çekilen Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları da eşinden dolayı gündeme gelmişti. Sarıfakıoğulları'nın pandemi hastanesi olarak belirlenen Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim Araştırma Hastanesi'nde görevli eşi Uzman Dr. Serpil Aliye Sarıfakıoğlulları'nın salgın sürecinde hastaneye gitmediği ileri sürülmüştü.

MAKAM ARACIYLA TÖREN ALANINA GİRDİ

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce düzenlenen toplantıda öğretmenlere söylediği, "Terbiye amacıyla öğretmen arkadaşlar çocukları okşayabilir" sözleriyle tepki toplayan Samsun Valisi Osman Kaymak da merkeze alındı. Sinop'ta, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kenti ziyareti ve Harf İnkılabı'nın uygulanışının 91'inci yıldönümünde tören alanının içine kadar makam aracıyla girmesiyle gündem olan Köksal Şakalar da merkeze alınan valiler arasında yer aldı.

'SAĞLIKÇILAR YÜK OLDU' DEMİŞTİ, ZONGULDAK VALİSİ'Nİ ÖZÜR DE KURTARAMADI

Sağlık çalışanlarıyla ilgili sözleri nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş da merkeze alındı. Bektaş, nisan ayında düzenlediği basın toplantısında "Her türlü tedbir alınmasına rağmen maalesef sağlıkçılarımız kendilerini koruyamadılar. Normalde sağlıkçılarımızın bize getirdiği yük olmasaydı bugün belki de geri dönüşü konuşuyor olacaktık. Misafirhanede onları misafir ettik, ücret almadık. Ama orada kendi aralarındaki ilişkilerinde yeteri kadar dikkatli olmadıkları için hem kendilerini sıkıntıya sokuyorlar hem bizi sıkıntıya soktular" demişti. Bu sözler kamuoyunda tepkiye yol açınca Vali Erdoğan Bektaş, özür dilemişti.
KIZLARIMIZA ROL MODELLER

Bir kadın vali gitti, bir kadın vali geldi. Muğla Valisi Esengül Civelek Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na getirilirken, Çatalca Kaymakamı İnci Sezer Becel Nevşehir Valisi oldu. Becel'in Nevşehir'e atanmasıyla Uşak Valisi Funda Kocabıyık ile birlikte 81 ilde 2 kadın vali görev yapmış olacak. Becel, İstanbul'daki 39 ilçenin tek kadın kaymakamıydı. Kadınların yönetim kademelerinde görev almasının önemini vurgulayan Becel, "Kadınların bu tür görevlerde özellikle yönetim kademelerinde olması son derece önemli. Bu da üzerimizdeki yükümlülüğü ve sorumluluğu biraz daha artırıyor. Kız çocuklarımıza, kadınlarımıza daha yakın olmak, rol model olmak, geleceklerinin şekillenmesinde örnek olma noktasında bir sorumluluk yüklüyor" diye konuştu.
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