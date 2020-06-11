Trafik kazasına neden olan hemşirenin sosyal medya paylaşımlarına tepki
|11 Haziran 2020 07:56
|Yazdır
Geçen 8 Haziran'da Zonguldak- Ankara yolunun 8'inci kilometresinde meydana gelen kazada hemşire Hanife Yılmaz yönetimindeki 67 ED 441 hafif ticari araç ile Cihan Altındağ'ın (44) kullandığı 67 AH 332 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücü Cihan Altındağ ile otomobilde bulunan eşi İlkay Altındağ (40), çocukları Umut Kadir (18) ile hafif ticari aracın sürücüsü Hanife Yılmaz yaralandı. Cihan Altındağ'ın oğlu Eymen Burak Altındağ ise kaza yerinde hayatını kaybetti.
HESABI KAPATILDI
Hafif ticari aracın sürücüsü Hanife Yılmaz, taburcu edildikten sonra çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Devlet hastanesindeki işinden ayrıldıktan sonra sağlık kabini açan hemşire Hanife Yılmaz'ın araç içinde direksiyon başında sosyal medyadan canlı yayın yaptığı anlar tepki çekti. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren Hanife Yılmaz'ın görüntüleri tepki toplayınca hesabı yakınları tarafından kapatıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Yine açık kapı faciası: Seyir halindeki minibüsten düştü
10 Haziran 2020 23:23
|Eşiyle tartışmasına müdahale eden vatandaşlara ateş açtı
10 Haziran 2020 18:06
|Köy muhtarına yediemin olarak teslim edilen biçerdöveri çaldılar
10 Haziran 2020 16:03
|Beypazarı'nda tırla midibüs çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
10 Haziran 2020 15:53
|Sıra yüzünden sağlık çalışanını darp ettiler
10 Haziran 2020 14:59
|Kadın yolcu ücretini verirken minibüsten düştü
10 Haziran 2020 14:00
|Nişanlısını öldürmekle suçlanan Zehra, mahkemede ifade değiştirdi
10 Haziran 2020 13:47
|Iğdır Belediyesinde rüşvet ve yolsuzluktan 14 kişiye gözaltı
10 Haziran 2020 13:01
|Elazığ'da boşanmak istediği eşi tarafından bıçaklanan kadın öldü
10 Haziran 2020 12:53
|Çalışır vaziyette bırakılan araç yayaya çarparak ölümüne neden oldu
10 Haziran 2020 12:28