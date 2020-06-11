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Ekonomide düğün havası

Başkan Erdoğan'ın yeni normalleşme açıklamaları ekonomide düğün havası yarattı. Evlenecek çiftler rahat nefes alırken sektörde de telefon trafiği arttı. Restoran ve kafelerin cirolarında ise % 20 artış bekleniyor
 11 Haziran 2020 08:03
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Ekonomide düğün havası

Küresel salgın Kovid-19'dan sonra atılan normalleşme adımlarına önceki gün bir yenisi eklendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından nikah salonlarının 15 Haziran, düğün salonlarının ise 1 Temmuz'dan itibaren kontrollü olarak açılacağını açıkladı.

Başkan Erdoğan'ın lokanta, restoran, kafe ve kıraathanelerin kapanış saatinin 22.00'dan 24.00'a uzatıldığı, 18 yaş altının kısıtlamasının kaldırıldığı ve 65 yaş üstünün de 10.00 ile 20.00 arasında dışarı çıkabileceğini açıklaması da ekonomide coşku yarattı.

Düğün, etkinlik ve organizasyon şirketi Life Group'un CEO'su Erdem İpekçi, sektörün uzun zamandır bu müjdeli haberi beklediğini belirterek, "Karardan önce iptal ya da erteleme telefonları gelirken kararla birlikte durum tam tersine döndü. Şimdi 'Temmuzda yeriniz var mı?' diye arıyorlar" dedi.

50 MİLYAR TL BÜYÜKLÜĞÜNDE

Yeni dönemde insanların kapalı alanlardan ziyade kır düğünlerini tercih ettiğini aktaran İpekçi, "İnsanlar akşam halay ve oyun gibi düğün eğlencesi yerine nikah tercih etmeye başladı. Talepler daha çok gündüz ve nikah seremonisi şeklinde geliyor. Biz eğlenceli akşam düğünleri isteyenler için de tüm hazırlıklarımızı yaptık. Kurallar kapsamında düğünleri organize ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de düğün, nişan organizasyonlarına ortalama 50 milyar TL harcandığını anlatan İpekçi, 100 binden fazla firmanın sektörde faaliyet gösterdiğini kaydetti.

TEDİRGİNLİK ORTADAN KALKTI

Mayıs ve haziran ayı rezervasyonlarının eylül-ekime kaydırıldığını anlatan İpekçi, "1 Haziran'da restoranların açılacağının açıklaması nedeniyle biz temmuz rezervasyonlarını koruduk. Müşterilerimize de bilgi verdik ancak yine de bir tedirginlik vardı. Şimdi insanlar rahat hazırlık yapacak" dedi.

KAHVALTI TRAFİĞİ YÜZDE 70 ARTACAK

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Başkanı Ramazan Bingöl, 2 saatlik uzatmanın cirolara minimum yüzde 20 katkı sunacağını anlattı. Bingöl, "İnsanlar yemeğe gittiğinde biraz vakit de geçirmek istiyor. 22.00 çok erken bir saatti. Yeni karar özellikle daha çok gece iş yapan çorbacı, kokoreççi gibi işletmelere büyük katkı sunacak" dedi. 18 ve 65 yaş için alınan kararın da sektörde büyük etki yaratacağını anlatan Bingöl, "Sınırlama özellikle hafta sonu kahvaltılarına olumsuz yansımıştı. Burada yüzde 70 artış yaşanacağını öngörüyoruz" diye konuştu.

Betül Alakent
Sabah
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