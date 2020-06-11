Ankara Valiliğinden 'sel ve su baskını' uyarısı

Ankara Valiliği, bugün etkili olması beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle vatandaşları, sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu ve kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada,

"Meteorolojik verilere göre; 11 Haziran Perşembe günü Ankara il genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir"

denildi.

Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri (Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya, Tokat, Samsun, Sinop, Zonguldak ve Bartın illerinin iç kesimleri), Marmara'nın güney ve batısı (Bursa, Balıkesir, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'ın batı ilçeleri ve Çanakkale'nin doğu ilçeleri) ile İç Anadolu'nun kuzeyinde (Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Yozgat) bugün öğleden önce yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.