1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Aynalı Çarşı 2 ay sonra kapılarını açtı

Çanakkale Türküsü ile adı ölümsüzleşen ve geniş ürün yelpazesiyle her gün binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan 130 yıllık tarihi Aynalı Çarşı, normalleşme süreciyle birlikte 2 ay sonra kapılarını ziyaretçilere açtı.
 11 Haziran 2020 09:02
Yazdır
Aynalı Çarşı 2 ay sonra kapılarını açtı

Çanakkale Türküsü ile adı ölümsüzleşen ve geniş ürün yelpazesiyle her gün binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan 130 yıllık tarihi Aynalı Çarşı, normalleşme süreciyle birlikte 2 ay sonra kapılarını ziyaretçilere açtı.

Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla birlikte kepenk kapatan Aynalı Çarşı, normalleşme süreciyle birlikte 2 ay sonra yeniden ziyaretçilere açıldı. Adı 'Çanakkale Türküsü' ile ölümsüzleşen asırlık Aynalı Çarşı'da yöresel ürünlerin yanı sıra, giyim, yiyecek, içecek, ev tekstili, baharat çeşitleri ve Truva Atı, Şehitler Abidesi ve Seyit Onbaşı minyatürleri gibi hediyelik eşyalar satılıyor.

'KORONAVİRÜS SEZONUMUZU ÇOK VURDU'

Aynalı Çarşı Yönetimi Başkanı Neslihan Ar (44), 1 Haziran itibarıyla çarşıdaki bütün esnafın normalleşme ve yasakların kaldırılması nedeniyle dükkanlarını açtıklarını söyleyerek, "Biz Aynalı Çarşı esnafı olarak dışarıdan gelen ziyaretçilere ihtiyaç duyuyoruz. Zaten koca bir kış geçirmiştik. 18 Mart ile birlikte sezonumuzun açılmasını bekliyorduk. Koronavirüs sezonumuzu çok vurdu. Dolayısıyla bizim bu senemizin gittiğini düşünüyoruz. Şu anda ziyaretçilerimiz geliyorlar, geziyorlar. Fakat işler akmasa da damlıyor. Ama bizi ne kadar rahatlatır, soluk alabilir miyiz bilemiyorum. Çünkü bugün daha 7'nci günü. Görünen o ki işlerimiz çok sekteye uğradı. Bir de hediyelik eşyacı olduğumuz için biz çok elzem ihtiyaçlardan değiliz. Bizi bir kat daha etkiliyor" dedi.

'HERKESİN MASKEYLE GELMESİNİ, KURALLARA UYMASINI İSTİYORUZ'

Herkesi çarşıya beklediklerini söyleyen Ar, "Biz Çanakkale'den misafirlerimize de hitap ediyoruz. Ürünlerimiz sadece Çanakkale dışındaki insanlarla ilgiliymiş gibi düşünmesinler. Çanakkale'de yaşayan arkadaşların da ilgisini çekebilecek, birbirlerine götürebilecek hediyelikler anlamında çok çeşidimiz mevcut. Herkesin maskeyle gelmesini, kurallara uymasını istiyoruz" diye konuştu.

Çarşı esnafı Ercan Eren (57) ise, "İnsanlar çekimser. İnşallah ümit ederiz iyi olur. Ama dikkat etmemiz lazım. Önemli olan sağlık. Sağlığımıza dikkat etmek lazım. İşler olur gider ama sağlığı bulamayız" dedi.

ADI, AT GÖZLÜKLERİNDEN GELİYOR

Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde de geçen Aynalı Çarşı, 2'nci Abdülhamid'in 1889 yılındaki padişahlığı sırasında, Çanakkale'nin önde gelen Yahudi ailelerinden birinin üyesi İlya Halyo tarafından yeniden inşa ettirildi. Çarşı, 1915'te Gelibolu çıkarması sırasında hasar gördü. Çarşı içinde eskiden atlar için koşum ve süs eşyası yapan dükkanlar yer alıyordu. Çarşı, 'ayna' denilen at gözlüklerinin satılması nedeniyle 'Aynalı Çarşı' adıyla anılıyor. Aynalı Çarşı'dan söz edilen Çanakkale Türküsü'nü ise, ilk kez Çanakkale Savaşları'na katılan Kastamonulu bir askerin söylediği biliniyor. Çanakkale Savaşları sırasında adı türküyle ölümsüzleşen ünlü Aynalı Çarşı, 2007 yılında yenilendi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İzmir'de sosyal mesafeye yine uyulmadı
10 Haziran 2020 23:17		 Silbehan Göleti doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini bekliyor
10 Haziran 2020 22:55
Elazığ ve Bingöl'ün 'kalbi': Gerendal Gölü
10 Haziran 2020 22:27		 Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor
10 Haziran 2020 21:41
Kirazları yediler, para bırakıp helallik istediler
10 Haziran 2020 21:09		 'Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor'
10 Haziran 2020 19:42
Kızının nişanına katıldı, koronavirüs kaptı
10 Haziran 2020 18:36		 Kaldırımda yürüyen vatandaşların üzerine yılan düştü
10 Haziran 2020 17:38
Abant ve Yedigöller'de randevulu sistem uygulanmayacak
10 Haziran 2020 17:27		 Cenazeye katılan iki kişinin testi pozitif çıktı, filyasyon çalışması başlatıldı
10 Haziran 2020 17:08
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:07 - Otobüs bilet fiyatlarına yüzde 40 indirim geliyor10:06 - Borsa, güne düşüşle başladı10:05 - Öğretmenler bazı kurul toplantılarını video konferansla yapacak10:05 - Bunalıma giren FETÖ üyelerine psikoterapi uygulamışlar09:59 - Uzmanlar uyardı: İkinci el araçta kapora verirken sözleşme yapın09:54 - Meclis Başkanı ve kabine değişecek! Erdoğan dışında kimse bilmiyor09:51 - Bakan Ersoy: Ayasofya'nın ibadete açılması turizmi etkilemez09:47 - Ateş Kara: Belirti göstermeyenler de virüsü bulaştırıyor09:44 - WhatsApp geri adım attı! Binlerce numara internete sızmıştı09:42 - Diyarbakır'daki FETÖ operasyonunda 6 askeri personel tutuklandı
09:40 - Bekçilerle ilgili kanun teklifi TBMM'den geçti09:39 - Güne başlarken döviz fiyatları09:39 - Göreve başlayacak sözleşmeli öğretmenler, seminere katılacak09:34 - Destekler hizmet ihracatçısını bekliyor09:32 - PKK'nın 'zindan yapılanması'na operasyon: 22 gözaltı09:23 - Yargıtay üyesi Gülderen Kahraman vefat etti09:21 - 3'ü polis, 5'i öğretmen 25 kişiye FETÖ'den gözaltı09:16 - Cinayeti öğretmen sevgilinin vicdan azabı çözdü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Ayasofya'nın müze statüsünün kaldırılmasını ve yeniden cami olarak ibadete açılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Hemşire alırken torpilin de bir sınırı olmalı!
Şamil Tayyar, Perinçek twet'i nedeniyle mi ayrıldı?
Bekçilerle ilgili kanun teklifi TBMM'den geçti
CHP'li milletvekili: Sultanahmet camisi de müze olmalı
Ekonomide düğün havası
Yılların geleneği virüs nedeniyle son bulacak
'Seçim için 2023'ü bekleyecekler'
Trafik kazasına neden olan hemşirenin sosyal medya paylaşımlarına tepki
Valilik: O çocuğun ailesi engelli yardımı alıyor
Tepki çeken valiler merkeze alındı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ziya selçuk'un gökkuşağı desenli tweet atması 1
18 yaş altı gençlerin sokağa çıkma yasağının kaldırılması 2
düğün salonu 2
tahir karapınar 1
bekçilere silah ve zor kullanma yetkisinin verilmesi 5
13.06.2020 beşiktaş vs antalyaspor maçı 3
ıslanmak 1
12.06.2020 fenerbahçe vs kayserispor maçı 9
Netkent 1
fatih terim'in ikiyüzlülüğü 4
SON İLANLAR
Tunceli Unlu Mamülleri Tanzim Tatış Geçici 25 İşçi Alacak
Sivas Sızırbelsan Geçici 1 İşçi Alacak
Sivas İmranlı SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Muğla Becin Kalesi Kazı Başkanlığı Geçici 16 İşçi Alacak
Samsun Ballıca İnşaat Geçici 16 İşçi Alacak
Kayseri Melikgazi Belediyesi 17 İşçi Alacak
İzmir Mimas Belediyesi Geçici 66 İşçi Alacak
İzmir İzelman 7 İşçi Alacak
İzmir Biyotıp Merkezi 2 İşçi Alacak
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam