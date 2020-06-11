1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Cinayeti öğretmen sevgilinin vicdan azabı çözdü

Antalya'da evinde ölü olarak bulunan genç kadını, öğretmen sevgilisinin bornoz kuşağıyla boğarak öldürdükten sonra cinayetin ortaya çıkmaması için boynundaki morlukları fondöten ile kapattığı, kıyafetini giydirip kahvaltı yapıyor imajı verdiği ve daha sonra vicdan azabı çekip polisi arayarak cinayeti itiraf ederek, intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıktı.
 11 Haziran 2020 09:16
Yazdır
Cinayeti öğretmen sevgilinin vicdan azabı çözdü

Antalya'da evinde ölü olarak bulunan genç kadını, öğretmen sevgilisinin bornoz kuşağıyla boğarak öldürdükten sonra cinayetin ortaya çıkmaması için boynundaki morlukları fondöten ile kapattığı, kıyafetini giydirip kahvaltı yapıyor imajı verdiği ve daha sonra vicdan azabı çekip polisi arayarak cinayeti itiraf ederek, intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, olay 24 Mayıs günü Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir özel şirkette çalışan Gülsüm T.'den (46) haber alamayan iş arkadaşları ona telefonla da ulaşamayınca polise haber verdi. Eve giden polis genç kadına ulaşamayınca çilingir yardımıyla açılan evde kadını mutfakta kahvaltı yaparken ölmüş halde bulundu.

Otopside darp izine rastlanmadı

Bunun üzerine evde yapılan ilk incelemenin ardından genç kadının cenazesi otopsi için Akdeniz Üniversitesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Burada yapılan ön otopside genç kadının vücudunda yeni bir darp izi olmadığı, kesici ve ateşli silah yarası olmadığı, ölümünün kalp krizi olabileceği ancak kesin ölüm nedeninin detaylı otopsiden sonra ortaya çıkacağı belirtildi. Daha sonrada genç kadının cenazesi yakınları tarafından alınarak toprağa verildi.

Vicdan azabı çekince polisi aradı

Bu arada, Adana'da 27 Mayıs günü ise polis merkezine giden ve kendisinin resim öğretmeni olduğunu söyleyen Cem Yılmaz (43) isimli şahıs, Antalya'da evinde ölü olarak bulunan kadını tanıdığını, yaklaşık 2.5 yıldır sevgili olduğunu, bir süre önce Antalya'ya giderek onun evinde kaldığını ve birlikte olduklarını, bir sabah kalktığında genç kadını mutfakta ölmüş halde görüp korkarak, kimseye söylemediğini, evden ayrılıp Adana'ya geldiğini söyledi. Bunun üzerine şahıs "yardım ve olayı bildirmeme yükümlülüğünü yerine getirmemekten" işlem yapıp serbest bırakıldı.

28 Mayıs günü ise Cem Yılmaz polisi telefonla arayarak Gülsüm T.'yi kendisinin öldürdüğünü itiraf edip vicdan azabı çektiğini için intihar edeceğini söylemesi üzerine polis, zanlının adresine gitti. Yılmaz, evde çok sayıda hap içerek intihar girişiminde bulunmuş halde bulundu.

Bornoz kuşağıyla boğarak öldürdü

Bunun üzerine şahıs ambulans çağrılarak Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavisinin ardından ölüm riskini atlatan zanlının alınan ifadesinde 12 Mayıs'ta Antalya'ya sevgilisi olan Gülsüm T.'nin yanına gittiğini, 22 Mayıs gününe kadar da yanında kaldığını, kendisinin Adana'ya dönmek istediğini ancak sevgilisinin buna izin vermediğini, bu nedenle öldürmeye karar verdiğini, en son banyoya yatak sererek birlikte olduklarını, bu sırada onu öldürmeye karar verdiğini, şüphelenmemesi için boğazına fantezi amaçlı bornozun kuşağını taktığını ancak bu kuşakla, sevgilisinin boğazını sıkarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Zanlının ifadesinde, onu, kocasından uzun süredir ayrılmadığı, kendisini de Adana'ya gitmesine ve ailesiyle görüşmesine izin vermediği için boğarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Makyaj yaptı, ağzına peynir koydu

Zanlının ifadesinde genç kadını öldürdükten sonra cinayetin ortaya çıkmaması için banyodan çıkartıp boynundaki morlukların görünmemesi için fondöten sürdüğünü, daha sonra kıyafetlerini giydirip mutfakta kahvaltı yaparken boğularak ölmüş izlenimi vermek için ağzına bir parça ekmek ve peynir verdiğini, ocağa da süt koyup altını yanık halde bıraktığını daha sonra da Adana'ya otomobili ile döndüğünü ancak vicdan azabı çektiği için itiraf ettiğini ve ölmek istediğini söylediği öğrenildi.

Bu itirafın ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri Antalya polisi ile irtibata geçip zanlıyı onlara teslim etti. Antalya'da adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Sevgilisinin resmini yaptı, not bıraktı

Bu arada katil zanlısının cinayeti hiç aklından çıkartamadığı için Antalya'dan Adana'ya evine döndüğünde sevgilisi Gülsüm T.'nin resmini yaptığı öğrenildi.

Ayrıca zanlının resmin yanına çiçek koyup intihar notu bıraktığı ortaya çıktı. Zanlının notunda, "Gülsümüm mayam benim. Keşke beni aileme gönderseydin. Kocandan ayrılma sürecini uzatmasaydın. Yanına geliyorum seni seviyorum" yazdığı görüldü.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Suçlulara sahte evrak düzenleyen şüpheli tutuklandı
11 Haziran 2020 09:14		 Önceden bıçakladığı fırıncıyı bu kez silahla vurdu
11 Haziran 2020 08:38
Trafik kazasına neden olan hemşirenin sosyal medya paylaşımlarına tepki
11 Haziran 2020 07:56		 Yine açık kapı faciası: Seyir halindeki minibüsten düştü
10 Haziran 2020 23:23
Eşiyle tartışmasına müdahale eden vatandaşlara ateş açtı
10 Haziran 2020 18:06		 Köy muhtarına yediemin olarak teslim edilen biçerdöveri çaldılar
10 Haziran 2020 16:03
Beypazarı'nda tırla midibüs çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
10 Haziran 2020 15:53		 Sıra yüzünden sağlık çalışanını darp ettiler
10 Haziran 2020 14:59
Kadın yolcu ücretini verirken minibüsten düştü
10 Haziran 2020 14:00		 Nişanlısını öldürmekle suçlanan Zehra, mahkemede ifade değiştirdi
10 Haziran 2020 13:47
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:07 - Otobüs bilet fiyatlarına yüzde 40 indirim geliyor10:06 - Borsa, güne düşüşle başladı10:05 - Öğretmenler bazı kurul toplantılarını video konferansla yapacak10:05 - Bunalıma giren FETÖ üyelerine psikoterapi uygulamışlar09:59 - Uzmanlar uyardı: İkinci el araçta kapora verirken sözleşme yapın09:54 - Meclis Başkanı ve kabine değişecek! Erdoğan dışında kimse bilmiyor09:51 - Bakan Ersoy: Ayasofya'nın ibadete açılması turizmi etkilemez09:47 - Ateş Kara: Belirti göstermeyenler de virüsü bulaştırıyor09:44 - WhatsApp geri adım attı! Binlerce numara internete sızmıştı09:42 - Diyarbakır'daki FETÖ operasyonunda 6 askeri personel tutuklandı
09:40 - Bekçilerle ilgili kanun teklifi TBMM'den geçti09:39 - Güne başlarken döviz fiyatları09:39 - Göreve başlayacak sözleşmeli öğretmenler, seminere katılacak09:34 - Destekler hizmet ihracatçısını bekliyor09:32 - PKK'nın 'zindan yapılanması'na operasyon: 22 gözaltı09:23 - Yargıtay üyesi Gülderen Kahraman vefat etti09:21 - 3'ü polis, 5'i öğretmen 25 kişiye FETÖ'den gözaltı09:16 - Cinayeti öğretmen sevgilinin vicdan azabı çözdü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Ayasofya'nın müze statüsünün kaldırılmasını ve yeniden cami olarak ibadete açılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Hemşire alırken torpilin de bir sınırı olmalı!
Şamil Tayyar, Perinçek twet'i nedeniyle mi ayrıldı?
Bekçilerle ilgili kanun teklifi TBMM'den geçti
CHP'li milletvekili: Sultanahmet camisi de müze olmalı
Ekonomide düğün havası
Yılların geleneği virüs nedeniyle son bulacak
'Seçim için 2023'ü bekleyecekler'
Trafik kazasına neden olan hemşirenin sosyal medya paylaşımlarına tepki
Valilik: O çocuğun ailesi engelli yardımı alıyor
Tepki çeken valiler merkeze alındı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ıslanmak 1
tahir karapınar 1
ışıl rençber 1
corona virüs vaka sayısı 2
65 yaş üstü vatandaşların her gün dışarı çıkması kararı 2
Erkekyerinibilsin 2
panathinaikos'un satılığa çıkarılması 1
valiler kararnamesi 1
Tiyatroyu televizyondan izlemek 4
cahille girme münakaşaya 2
SON İLANLAR
Tunceli Unlu Mamülleri Tanzim Tatış Geçici 25 İşçi Alacak
Sivas Sızırbelsan Geçici 1 İşçi Alacak
Sivas İmranlı SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Muğla Becin Kalesi Kazı Başkanlığı Geçici 16 İşçi Alacak
Samsun Ballıca İnşaat Geçici 16 İşçi Alacak
Kayseri Melikgazi Belediyesi 17 İşçi Alacak
İzmir Mimas Belediyesi Geçici 66 İşçi Alacak
İzmir İzelman 7 İşçi Alacak
İzmir Biyotıp Merkezi 2 İşçi Alacak
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam