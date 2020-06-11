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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle
 11 Haziran 2020 09:39
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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları6,78606,7870
Avro7,70607,7070
Sterlin8,58408,6270
ANKARA
ABD Doları6,77006,8000
Avro7,68007,7200
Sterlin8,53108,7330
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Anadolu Ajansı
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