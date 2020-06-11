Güne başlarken döviz fiyatları
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle
|11 Haziran 2020 09:39
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İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|6,7860
|6,7870
|Avro
|7,7060
|7,7070
|Sterlin
|8,5840
|8,6270
|ANKARA
|ABD Doları
|6,7700
|6,8000
|Avro
|7,6800
|7,7200
|Sterlin
|8,5310
|8,7330
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