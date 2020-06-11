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Göreve başlayacak sözleşmeli öğretmenler, seminere katılacak

Milli Eğitim Bakanlığı 22 Haziran'da kararnameleri gönderilecek olan sözleşmeli öğretmenlerin kendi okullarında mesleki çalışmalara katılabileceklerini belirtti.
 11 Haziran 2020 09:39
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Göreve başlayacak sözleşmeli öğretmenler, seminere katılacak

18 Mart 2020 tarihinde atamaları yapılan ve 22 Haziran 2020 tarihinde kararnameleri gönderilecek olan sözleşmeli öğretmenler, mesleki çalışmalara katılacak mı?

Bilgi Edinme Kanunu uyarınca bu soruyu soran bir öğretmene, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce, 10 Haziran 2020 tarihinde şu cevap verildi:

"Sayın Başvuru sahibi;
22 Haziran'dan sonra göreve başlayacak öğretmenlerimizin kendi okullarında mesleki çalışmalarına katılmaları uygun görülmüştür.
Bilgilerinize rica ederiz."

Memurlar.Net
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