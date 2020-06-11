Göreve başlayacak sözleşmeli öğretmenler, seminere katılacak

HEMŞİRE ALIRKEN TORPİLİN DE BİR SINIRI OLMALI! Üniversitelere, her ne kadar sözlü sınav yapmasalar da sözleşmeli sağlık personeli alırken koydukları kişiye özel şartlarla, ilanları yine de kişiye özel hale getirebiliyor.