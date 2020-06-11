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WhatsApp geri adım attı! Binlerce numara internete sızmıştı

WhatsApp'ın 'tıkla sohbet et' isimli özelliğini kullanan kişilerin telefon numaralarının, Google arama sonuçlarında çıktığı belirlendi. WhatsApp konu ile ilgili ilk adımı attı.
 11 Haziran 2020 09:44
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WhatsApp geri adım attı! Binlerce numara internete sızmıştı

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni bir gizlilik sorunuyla gündemde.

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bilgilere göre WhatsApp'ın 'tıkla sohbet et' isimli özelliğini kullanan kişilerin telefon numaraları, Google arama sonuçlarında çıkıyordu.

Söz konusu özelliği kullanan yaklaşık 300 bin kişinin telefon numarası, Google arama sonuçlarında herkese açık bir şekilde listeleniyordu.

Google dizininde herkes tarafından görüntülenebilen numaraların üzerine tıklandığı zaman kişilerin WhatsApp profil resmini görüntüleyebilmek de mümkün hale geliyordu.

TechCrunch'ta yer alan habere göre, Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma platformu söz konusu hata için ilk adımı attı. Hata, WhatsApp'ın açıklamasına göre onarılmış durumda.

Ancak söz konusu hatayı 23 Mayıs'ta Facebook'a bildiren Güvenlik araştırmacısı Athul Jayaram şirketin bu sorunu saptamada geç kaldığı görüşünde.

Zira Jayaram'a gönderilen cevapta telefon numaralarının Google indeksinde gözükmesinin herhangi bir sorun ya da güvenlik açığından kaynaklanmadığı bilgisinin altı çizilmişti.

Başka bir deyişle ilk etapta bunun bir sorun olmadığını belirten WhatsApp daha sonra bu sorunu çözmek için gerekli girişimleri yaptı.
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