Öğretmenler, semineri yüzyüze ama bazı kurul toplantılarını video konferansla yapacak

Milli Eğitim Bakanlığı, 2-30 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılacak mesleki çalışmaların yüzyüze yapılmasını istedi. Gönderilen açıklamada, Öğretmenler Kurulunun ise mesleki çalışma programından sonra planlanarak video konferans yoluyla yapılması istendi. Öğretmenler Kurulu dışındaki diğer kurul ve zümre toplantıları ise 2020-2021 eğitim öğretim dönemindeki zümrelerle birleştirilecek.

İşte Milli Eğitim Bakanlığının okullara gönderdiği açıklama:

Değerli Arkadaşlar,

Öğretmenler Kurulu ve Zümre Kurulları ile ilgili aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu açıklamanın tüm ortaöğretim kurumları (ortaöğretim/mesleki ve teknik eğitim/din öğretimi/özel eğitim/özel öğretim) müdürlükleri ile ivedilikle paylaşılması önem arz etmektedir.

Buna göre;

1- Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün eğitim kurumlarımızda uygulanmak üzere 81 İl Valiliğine (İl Milli Eğitim Müdürlüklerine) göndermiş olduğu 05.06.2020 tarih ve 7526711 sayılı "Haziran 2020 Mesleki Çalışma Programı" 22-30 Haziran 2020 tarihleri arasında yazı ekindeki "Mesleki Çalışma Programı" EĞİTİM KURUMLARINDA YÜZ YÜZE yapılacaktır.

2- Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce gönderilen ve "Haziran 2020 Mesleki Çalışma Programı" kapsamında belirlenen konular; Programda belirlenen tarih ve saatlerde eğitim kurumlarındaki tüm öğretmenlerce öğretmenler kurulu ve zümre toplantıları şeklinde genel katılımlı ve guruplar halinde yapılarak Programda istenildiği şekilde görüşülecek ve sonuçlandırılacaktır.

3- Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce koordine edilen 05.06.2020 tarih ve E.7528000 sayılı "2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Yılsonu İşlemleri ile Tereddüte Düşülen Hususlar" konulu yazıda, Covid-19 Salgını sürecinde eğitim kurumlarındaki öğretmenlerin önemli bir kısmının il dışına çıkmış oldukları ve toplantıların okulda görevli öğretmenlerin genel katılımıyla yapılamayacağı değerlendirildiğinden MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ile MEB Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi hükümlerine göre yapılması gereken " Öğretmenler Kurulu " nun VİDEO KONFERANS YOLUYLA ve MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI SAATLERİNDEN SONRA PLANLANARAK YAPILMASI, DİĞER KURUL VE ZÜMRE TOPLANTILARININ İSE YENİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDAKİ ZÜMRELERLE BİRLEŞTİRİLEREK YAPILMASI uygun görülmüştür.

4- "Okul Birinciliği" ile "Disiplin Cezası Almış Öğrencilerin Durumları" eğitim kurumunda görevli öğretmenlerce görüşülüp kararlaştırılması gereken hususlardır. Bu nedenle bu tür konuların görüşüleceği toplantıya geçerli mazereti olanlar hariç eğitim kurumunda görevli tüm öğretmenlerin katılması önem arz etmektedir. Bu durum dikkate alınarak video konferans yolu tercih edilmiştir.

5- Geçerli mazereti olanlar hariç eğitim kurumunda görevli öğretmenlerin katılım sağlayacak şekilde kurumlarında bulunması durumunda; "Haziran 2020 Mesleki Çalışma Programı" kapsamında belirlenen tarih ve saatte yapılacak olan "Öğretmenler Kurulu" nda "Okul Birinciliği" ile "Disiplin Cezası Almış Öğrencilerin Durumları" da gündeme alınıp görüşülerek karara bağlanabilir.

Gereğini rica ederim.