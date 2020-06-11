Borsa, güne düşüşle başladı
|11 Haziran 2020 10:06
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,57 azalışla 109.150,34 puana geriledi.
Açılışta BIST 100 endeksi, 628,60 puan ve yüzde 0,57 değer kaybederek 109.150,34 puana indi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,95 ve holding endeksi yüzde 0,42 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,32 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,11 ile orman, kağıt, basım oldu.
Dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,50 artışla 109.778,94 puandan tamamladı.
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dünkü karar ve açıklamalarının ardından küresel piyasalardaki negatif seyrin, açılışta Borsa İstanbul'da da etkili olduğunu söyledi.
Fed'in beklentiler doğrultusunda faizlerde değişiklik yapmamasına karşın karar metni ve açıklamaların ekonomide hızlı toparlanmaya ilişkin beklentileri törpülemesi, küresel risk iştahını olumsuz etkiledi.
Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve Üretici Fiyat Endeksi'nin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.000 seviyesinin destek, 111.000 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.Güne başlarken döviz fiyatları
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