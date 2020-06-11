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Otobüs bilet fiyatlarına yüzde 40 indirim geliyor

Otobüs bilet fiyatlarına yüzde 40 indirim geliyor
 11 Haziran 2020 10:07
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Otobüs bilet fiyatlarına yüzde 40 indirim geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı şehirlerarası otobüs fiyatlarında yüzde 30-40 indirim öngören bir tebliğ hazırladı.

Tebliğin birkaç gün içinde Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.

Yayımlanmasının ardından otobüs bilet fiyatlarının ciddi biçimde düşeceği öngörülüyor.

Memurlar.Net
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