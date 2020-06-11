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Çalışma hayatında köklü değişiklikler yolda! Yeni emekliliğe iki model

Tamamlayıcı emeklilik modeliyle birlikte kıdem tazminatlarında yeni bir dönem başlayacak. Tartışmaya açılan modellerden biri yasalaşırsa çalışanın brüt ücretinin yüzde 3'ü her ay tamamlayıcı emeklilik hesabına aktarılacak. İkinci model yasalaşırsa ya şuandaki mevcut sistem tercih edilecek ya da devletin katkıda bulunacağı işçi ve işverenin prim ödeyeceği yeni sistem.
 11 Haziran 2020 10:23
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Çalışma hayatında köklü değişiklikler yolda! Yeni emekliliğe iki model

Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre; Tamamlayıcı emeklilik modeliyle birlikte kıdem tazminatlarında yeni bir dönem başlayacak. Tartışmaya açılan modellerden biri yasalaşırsa çalışanın brüt ücretinin yüzde 3'ü her ay tamamlayıcı emeklilik hesabına aktarılacak. Yüzde 5.33 ise eskiden olduğu gibi işveren sorumluluğunda kalacak. İkinci model yasalaşırsa ya şuandaki mevcut sistem tercih edilecey ya da devletin katkıda bulunacağı işçi ve işverenin prim ödeyeceği yeni sistem.

2022'DE BAŞLAYACAK

Mevcut sistemde, her yıl için, çalışanların brüt bir aylık ücreti kadar, kıdem tazminatı hakkı oluşuyor. Ekonomi yönetiminin çalışmalarını sürdürdüğü modellerde sistemin herkesi kapsaması veya tercihe bağlı olması seçenekleri üzerinde duruluyor.

YÜZDE 25'İ PEŞİN ÖDENECEK

Kıdem tazminatı hesaplarında biriken tutarı çalışanlar, esas olarak 60 yaşında alabilecek. Buna göre 60 yaşında hesapta biriken paranın yüzde 25'i peşin olarak alınabilecek, kalan tutar ise emeklilik gelirini artırmak için çalışanlara ek gelir olarak verilecek.

İlk konut, evlenme, ağır hastalık, işten çıkış durumları ise istisnai olarak değerlendirilecek ve öncesinde ödeme yapılabilecek. Ama tutar burada sınırlı olacak. Örneğin ilk konut alımında biriken tutarın yüzde 10'unu çalışan çekebilecek.

BİRİNCİ MODEL ZORUNLU

Ekonomi yönetiminin üzerinde durduğu modellerden ilki yasalaşırsa bütün çalışanlar bu modele göre kapsam içine alınacak. Bu durumda zorunlu olacak birinci modelde, işveren her ay çalışanın brüt ücretinin yüzde 3'ünü "tamamlayıcı emeklilik hesabına" aktaracak.

Bu da yıllık bazda 11 günlük bir kıdem tazminatı hakkına denk düşüyor. Kalan 19 günlük tutara denk gelen brüt maaşın yüzde 5.33'ü kadar tutar ise şimdi olduğu gibi aynı sistemle devam edecek ve ayrılık durumunda ödeme yükümlülüğü işverende olacak.

İKİNCİ MODEL SEÇENEKLİ

İkinci model yasalaşırsa taraflara seçme şansı sunulacak. Ya şu andaki mevcut sistemin devamı tercih edilecek ya da yeni modele geçilecek. Bu yeni modelde işveren payının yanı sıra, devlet payı da söz konusu olacak. İşçiler de prim ödeyecek.

Asgari ücrete kadar ücretler için, işçinin primi ücretin yüzde 0.5'i kadar olacak. Örneğin iki asgari ücrete kadar olan bir ücret söz konusu ise, katkı payı yüzde 1.5'a kadar çıkacak. Asgari ücretin iki katından fazla olan ücretlerde ise, kesinti yüzde 2.5'a kadar çıkacak. Devlet de bir puan katkıda bulunacak. Rakamlar konusunda sosyal taraflarla görüşmeler halen devam ediyor.
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