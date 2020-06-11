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Özel eğitim öğrencilerine sınıf tekrarı yaptırılabilecek

Özel eğitim okullarında ve özel eğitim sınıflarında öğrenim gören öğrencilere, velilerin yazılı talepleri doğrultusunda sınıf tekrarı yaptırılabilecek
 11 Haziran 2020 10:28
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Özel eğitim öğrencilerine sınıf tekrarı yaptırılabilecek

Özel eğitim okullarında ve özel eğitim sınıflarında öğrenim gören öğrencilere, velilerin yazılı talepleri doğrultusunda sınıf tekrarı yaptırılabilecek.

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ilçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi nedenlerle Bakanlıkça veya il ya da ilçe hıfzıssıhha kurulunun kararına istinaden mahalli mülki idare amirince özel eğitim kurumlarının tamamında ya da bir kısmında eğitim ve öğretime ara verilebilecek.

Eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verilmesi durumunda uzaktan eğitim yapılabilecek, ancak uzaktan eğitimde puanla değerlendirme yapılmayacak.

Yüz yüze eğitim yoluyla işlenemeyen öğretim programlarına ait konular ile buna bağlı kazanımların elde edilmesine yönelik telafi eğitimine ilişkin çalışmalar, gerektiğinde hafta sonları da dahil olmak üzere okul derece ve türlerine göre okul yönetimleri, il veya ilçe milli eğitim müdürlükleri veya Bakanlıkça planlanıp yürütülecek. Bu kapsamda yapılan telafi eğitimleri puanla değerlendirilmeyecek.

Eğitim ve öğretime ara verilmesi ve sadece bir dönem puanının bulunması durumunda, öğrencilerin yıl sonu puanı, bir dönem puanı ile belirlenecek, devamsızlık nedeniyle sınıf tekrarı yaptırılacaklar dışındaki tüm öğrenciler bir üst sınıfa geçmiş sayılacak.

Ancak özel eğitim okullarında ve özel eğitim sınıflarında öğrenim gören öğrencilere, velilerin yazılı talepleri doğrultusunda sınıf tekrarı yaptırılabilecek.
Anadolu Ajansı
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