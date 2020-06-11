1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Doğal afetlerden zarar gören çiftçiye 780 milyon liralık tazminat ödenecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Bu yıl içinde meydana gelen afetler nedeniyle 57 ilde, 163 bin 850 üreticiye ait 4 milyon 328 bin 685 dekar alan etkilendi. Gelen talepleri dikkate alarak önümüzdeki yıl itibarıyla narenciyede sıcaklık zararının TARSİM kapsamına alınması için bilimsel çalışma başlattık
 11 Haziran 2020 10:29
Yazdır
Doğal afetlerden zarar gören çiftçiye 780 milyon liralık tazminat ödenecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu yıl içinde meydana gelen doğal afetlerin 57 ilde 163 bin 850 üreticiye ait 4,3 milyon dekarın üzerinde tarımsal alanı etkilediğini ve tarım sigortaları kapsamında üreticilere 780 milyon lira hasar tazminatı ödeneceğini bildirdi.

Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, tarımda doğal afetlere karşı Tarım Sigortaları Havuzu'nun (TARSİM) önemli bir güvence olduğunu kaydetti.

Aşırı kar yağışı, aşırı sıcak, aşırı yağış, dolu, güneş yanıklığı, sel su baskını, çığ, deprem, don, fırtına, yangın, heyelan, hortum, kırağı, yıldırım düşmesi gibi afetlerin Türkiye'deki etkilerine dikkati çeken Pakdemirli, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu yıl içinde meydana gelen afetler nedeniyle 57 ilde, 163 bin 850 üreticiye ait 4 milyon 328 bin 685 dekar alan etkilendi. Bu afetlerin büyük bölümü mayıs ayı içinde oldu. Tarım sigortası kapsamında olan afetlerle ilgili TARSİM tarafından yapılan hasar tespit çalışmaları sonucunda yaklaşık muallak hasarlar dahil 780 milyon lira hasar tazminatı ödenecek. Ekspertiz çalışmalarının bitirilmesinden sonra hasar tazminat ödemeleri yapılacak."

Üreticilerin, tarım sigortası kapsamında olan riskler için TARSİM hasar raporu, tarım sigortası kapsamına girmeyen afetler için de il/ilçe hasar tespit komisyonu raporuyla Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine başvurarak, tarımsal kredi borçlarını erteletebileceğine ya da taksitlendirebileceğine işaret eden Pakdemirli, ayrıca TARSİM kapsamında olmayan afetlerle ilgili il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerinin hasar tespit çalışmalarının ardından ilgili valiliklerin Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığından il acil destek ödeneği talep edebileceklerini bildirdi.

- "Aşırı sıcak zararları da kapsama alınacak"

Pakdemirli, mayısta ani sıcaklık değişimleri nedeniyle Akdeniz ve Ege bölgelerindeki bazı illerde turunçgil, zeytin ve bağ üretim alanlarında küçük meyve dökümlerinde artış meydana geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemizde uzun yıllardır ilk kez turunçgilleri olumsuz etkileyen aşırı sıcak zararı yaşandı. Aşırı sıcak zararı tarım sigortaları kapsamında bulunmuyor. Bu konuda gelen talepleri dikkate alarak önümüzdeki yıl itibarıyla narenciyede sıcaklık zararının TARSİM kapsamına alınması için bilimsel bir çalışma başlattık. Tarım doğal afetlerden en çok etkilenen sektör. Çiftçilerimizin tarım sigortası yaptırması büyük önem taşıyor."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yurt dışından gelen vatandaşlar için 14 gün evde gözetim uygulaması kalktı
11 Haziran 2020 12:05		 Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
11 Haziran 2020 11:45
Kamudaki özel güvenlikler tek tip üniformaya geçti
11 Haziran 2020 11:38		 Adalet Bakanlığından suç mağdurlarına yönelik açıklama
11 Haziran 2020 11:35
OHAL Komisyonu, FETÖ'nün 'ByLock' hilesini deşifre etti
11 Haziran 2020 11:28		 Kamuya yerleşenler yılın ilk çeyreğinde yüzde 4 arttı
11 Haziran 2020 11:16
Çocuk bakım kuruluşlarında normalleşme süreci başladı
11 Haziran 2020 11:14		 576 alt ve üstyapı projesi için 10 milyar liraya yakın bütçe ayrıldı
11 Haziran 2020 11:08
Bakan Varank: Türkiye maskenin ihracatını da yapabilecek
11 Haziran 2020 10:59		 KKKA vaka sayısı artış gösterdi, 15 kişi hayatını kaybetti
11 Haziran 2020 10:37
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:14 - Gün ortası döviz fiyatları12:12 - 'Sağlığınız için ıslanan maskenizi hemen değiştirin' uyarısı12:07 - Sözleşmeli öğretmenliğe başvurular yarın sona erecek12:05 - Yurt dışından gelen vatandaşlar için 14 gün evde gözetim uygulaması kalktı11:57 - Türk polisi merhamet ve şefkatini salgın sürecinde bir kez daha gösterdi11:55 - Koronavirüsü aşısında sonuçlar iyi11:47 - Virüs damarlara saldırarak ölüme yol açıyor11:45 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri11:44 - Özel okul ücretlerine yüzde 12 zam!11:43 - Bakan Çavuşoğlu: Ayasofya ulusal egemenlik konusu
11:40 - FETÖ şüphelisi eski öğretmen gözaltına alındı11:38 - Kamudaki özel güvenlikler tek tip üniformaya geçti11:35 - Adalet Bakanlığından suç mağdurlarına yönelik açıklama11:34 - Meslek lisesi öğretmeni 'giyilebilir sosyal mesafe ölçüm cihazı' tasarladı11:30 - Kaynak ustası okuma aşkıyla 60 yaşında doktora yaptı11:28 - OHAL Komisyonu, FETÖ'nün 'ByLock' hilesini deşifre etti11:21 - Valilikten Cennet Mağarasına yapılan asansör açıklaması11:19 - Gram altın yeniden 380 TL barajında
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Ayasofya'nın müze statüsünün kaldırılmasını ve yeniden cami olarak ibadete açılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Hemşire alırken torpilin de bir sınırı olmalı!
Öğretmenler, semineri yüzyüze ama bazı kurul toplantılarını video konferansla yapacak
Meclis Başkanı ve kabine değişecek! Erdoğan dışında kimse bilmiyor
Bekçilerle ilgili kanun teklifi TBMM'den geçti
Şamil Tayyar, Perinçek twet'i nedeniyle mi ayrıldı?
Otobüs bilet fiyatlarına yüzde 40 indirim geliyor
Erdoğan'dan sert tepki! Bu nasıl olur, nasıl serbest kalabilir?
3'ü polis, 5'i öğretmen 25 kişiye FETÖ'den gözaltı
CHP'li milletvekili: Sultanahmet camisi de müze olmalı
Ekonomide düğün havası
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
13.06.2020 başakşehir vs alanyaspor maçı 1
yağmur 1
hazal türesan 1
kim korkar panik ataktan 3
kararsız kalmak 3
14.06.2020 ç.rizespor vs galatasaray maçı 5
oğlan dayıya,kız halaya çeker 4
fatih terim'in ikiyüzlülüğü 4
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 1
ziya selçuk'un gökkuşağı desenli tweet atması 1
SON İLANLAR
Tunceli Unlu Mamülleri Tanzim Tatış Geçici 25 İşçi Alacak
Sivas Sızırbelsan Geçici 1 İşçi Alacak
Sivas İmranlı SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Muğla Becin Kalesi Kazı Başkanlığı Geçici 16 İşçi Alacak
Samsun Ballıca İnşaat Geçici 16 İşçi Alacak
Kayseri Melikgazi Belediyesi 17 İşçi Alacak
İzmir Mimas Belediyesi Geçici 66 İşçi Alacak
İzmir İzelman 7 İşçi Alacak
İzmir Biyotıp Merkezi 2 İşçi Alacak
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam