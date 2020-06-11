Özhan Sağlık, Webometrics'deki olay üzerine açıklama yaptı
|11 Haziran 2020 11:01
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Uludağ Üniversitesi öğretim elemanı Özhan Sağlık, Webometrics'deki iddialar üzerine açıklama yaptı. Webometrics de yapılan itirazlar üzerine akademisyenlerin isimlerini web sitesinden çıkardı.
Özhan Sağlık'ın Webometrics'deki iddialar üzerine yaptığı açıklama şu şekilde:
1. 27 Ocak'ta Türkiye'nin dizinden çıkarılacağı haberini gördüğüm gibi ilgili dizinin editörüne bu eylemi yapan firmaları belirtirse yetkili mercilere bildireceğimi söyledim.
2. Ben meseleyi çözemeyince şifahen durumu YÖK'e bildirmeye gayret ettim. Burada resmi bir süreç izlemedim, tanıdığım kişiler aracılığıyla ilerlemeye çalıştım.
3. İlgili editör meseleyi nasıl anladıysa adımı vererek beni bahsi geçen heranking
Web sitesiyle ilişkilendirmiş.
http://webometrics.info/en/current_edition
4. Ben, YÖK'ün hakkımda inceleme istemesiyle bu durumdan haberdar oldum. Üniversitemiz, bu konuda gerekli incelemeyi yapmıştır, olayla ilgili bir ilişkim olsaydı gereği zaten yapılırdı.
5. Bahsi geçen heranking web sitesiyle Türkiye'nin ilişkisi zannı sorgulanmalı, çünkü alan adını incelediğimizde ne adres ne telefon bilgileri Türkiye'ye ait görünüyor.
6. Ben dizinin editörüne bu e-postayı atmak için bir hazırlık yapmıştım fakat YÖK konuya müdahil olduğu için herhangi bir eylemde bulunmadım.
7. Böyle gündeme geldiğim için üzgünüm. Bu eylemi yapacak tıynette değilim, bir şey yaptıysam yaptım derim. Ben ülkemize atılan iftiraya engel olmak istedim, eğer ortada bir durum varsa bunun bildirilmesini istedim. Bir Türk gibi dosdoğru durmaya çalıştım. Vicdanım rahattır. Türkiye Bayrağı
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