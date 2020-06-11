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Dolandırıcılar 'yeni kredi destek paketlerini' fırsat bildi

Tüketiciyi Koruma Derneği Genel Başkanı Aziz Koçal: Yeni kredi paketleri açıklanır açıklanmaz dolandırıcılar harekete geçti. Öncelikle tüketici hakkında bilgileri ele geçiren dolandırıcılar, daha sonra sabit bir telefon numarasından kendilerine bankacı süsü vererek vatandaşı arıyor
 11 Haziran 2020 11:05
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Dolandırıcılar 'yeni kredi destek paketlerini' fırsat bildi

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkanı Aziz Koçal, geçen hafta başlatılan kredi destek paketini fırsat bilerek tüketicileri arayan dolandırıcıların, kendilerine bankacı süsü vererek vatandaşları dolandırmaya çalıştığını söyledi.

Koçal, tüketicileri, "yeni kredi tahsis edildi, limitiniz artırıldı, telefonunuza gelen şifreyi bize söyleyin' şeklinde yapılan aramalara karşı uyardı.

TÜKODER Başkanı Koçal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bankaların yeni kredi destek paketlerini geçen hafta başında açıkladıklarını anımsatarak, bu açıklama sonrası dolandırıcıların iş başı yaptığını söyledi.

Paketler açıklanır açıklanmaz dolandırıcıların harekete geçtiğini dile getiren Koçal, şu bilgileri verdi:

"Öncelikle tüketici hakkında bilgileri ele geçiren dolandırıcılar, daha sonra sabit bir telefon numarasından kendilerine bankacı süsü vererek vatandaşı arıyor. Destek paketleri kapsamında kendilerine kredi tahsis edildiğini veya kredi kartının limitinin artırıldığını belirtilen dolandırıcılar, tüketiciden telefonuna gelen şifreyi vermesini istiyor. Bu kişiye inanarak telefonuna gelen şifreyi veren tüketicinin hesapları anında dolandırıcılar tarafından şebeke üyelerinin hesabına aktarılarak boşaltılıyor."

- "Sizi arayana hiçbir bilgiyi vermeyin"

Aziz Koçal, kısa süre önce Mersin'de benzer bir olayın yaşandığını, emekli bir vatandaşın maaşının yattığı gün hesabının boşaltıldığını belirterek, arayan kişilerin vatandaşı kimlik bilgilerini söyleyerek ikna ettiğini anlattı.

Bu konuda banka müşterisi olan tüketicilere uyarılarda bulunan Koçal, "Vatandaşlarımız, bankadan aradıklarını söyleyen hiç kimseye itibar etmemeli, kredi tanımlama, kredi kartı limiti artırma veya başka nedenle yapılan hiçbir aramada bilgilerini vermemeli." dedi.

Koçal, kendisine herhangi bir işlem şifresi geldiği anda tüketicinin direkt bankasını araması veya banka şubesine gitmesi gerektiğinin altını çizdi.

- "Kimlik bilgileri iyi saklanmalı, SIM kart kopyalanmasının önüne geçilmeli"

Koçal, dolandırıcıların bilgileri nasıl ele geçirdiği konusunda soru işaretlerinin bulunduğunu, bu konuda yetkililerin harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Bankaların şifre ve kimlik bilgilerinin saklama konusunda sorumluluklarının bulunduğunu vurgulayan Koçal, "Bu konuda bankalar da önlem almalı, kullanıcının kimlik bilgilerini iyi saklamalıdır." diye konuştu.

GSM operatörlerinin SIM kart kopyalama veya çıkarma işlemlerinde mutlaka sorumluluk alması gerektiğini vurgulayan Koçal, "Kopyalama yoluyla ya da sahte kimlikle SIM kart çıkarılmasında vatandaşın zararının tanziminin operatörler tarafından karşılanması için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalı. Sim kart her yerde satılmamalı, sim kart satan yer kartın güvenliğinden ve doğru kişiye tesliminden sorumlu olmalı." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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