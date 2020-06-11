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Çocuk bakım kuruluşlarında normalleşme süreci başladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuklara yönelik koruyucu aile, evlat edinme ve sosyal ekonomik destek süreçlerini 15 Haziran'dan itibaren başlatacak - Devlet korumasındaki çocuklar, 1 Temmuz'dan itibaren de sosyal, kültürel, sportif ve kamp etkinliklerine katılabilecek
 11 Haziran 2020 11:14
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Çocuk bakım kuruluşlarında normalleşme süreci başladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuklara yönelik koruyucu aile, evlat edinme ve sosyal ekonomik destek (SED) süreçlerinin 15 Haziran'dan itibaren başlatılacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, çocuk bakım kuruluşları ile çocuklara yönelik aile odaklı hizmetlere ilişkin normalleşme çalışmalarının yapılması kararlaştırıldı.

Bu kapsamda 15 Haziran'dan itibaren koruyucu aile, evlat edinme ile SED başvurularına ilişkin sosyal inceleme süreçleri başlayacak. Halihazırda bu hizmetlerden yararlanan çocuklar da aile yanında izlenecek.

Ayrıca 15 Haziran'dan itibaren iller arası koruyucu aile ve çocuk eşleştirmeleri ile çocukların il içi ve dışı tertip ve nakil durumlarının değerlendirilmesine yönelik süreçler de uygulamaya alınacak. Bakanlık, çocukların yakınlarına izinli gidebilmesi ve aileye dönüş çalışmalarını da başlatacak.

- 1 Temmuz'dan itibaren çocukların sosyalleşmesi için adımlar atılacak

Koruyucu Aile Eğitim Programları, 1 Temmuz'dan itibaren uygulamaya alınacak. Yine bu tarihten itibaren devlet korumasındaki çocuklar sosyal, kültürel, sportif ve kamp etkinliklere katılabilecek. Ayrıca kuruluş bakımındaki çocukların yakınları tarafından ziyaretine 1 Temmuz'dan itibaren izin verilecek.

- Periyodik sağlık kontrolleri, hijyen tedbirleri devam edecek

Öte yandan kuruluş bakımındaki çocukların ve personelin gün içindeki periyodik sağlık ve ateş kontrolleri devam edecek. Hastalık belirtileri gösteren çocuk veya personel olması durumunda izolasyon ve karantina uygulaması sürdürülecek.

Salgın nedeniyle oluşturulan acil müdahale ekipleri ile karantina/izole birimleri de hizmetlerine devam edecek. Kronik rahatsızlığı bulunan çocuklara yönelik özel tedbirler de aynı şekilde uygulanacak.

Kuruluşa yeni kabulü sağlanan çocukların öncelikle sağlık kontrollerinin yaptırılması, dışarıdan kuruluşa gelen, izinden dönen çocukların da daha önce olduğu gibi 7 gün gözlem altında tutulduktan sonra odalarına alınmasına yönelik tedbirler de sürecek.

Çocuk Destek Gelişim ve Eğitim Programı (ÇODEP) ve ANKA Çocuk Destek Programı kapsamında yürütülen grup çalışmaları yeni tip koronavirüs tedbirlerine göre yapılacak.

Kuruluşlarda Sağlık Bakanlığınca Kovid-19'a karşı belirlenen 14 kuralın, maske, sosyal mesafe ve temizlik kıstaslarının da daha önce olduğu gibi sürdürülmesi sağlanacak.

Tesisler düzenli olarak dezenfekte edilecek ve ortak kullanım alanlarının ve araçların periyodik temizliği yapılacak.

Pandemi ile ilgili düzenli olarak bilgilendirmelerde bulunulacak.

- LGS ve YKS'ye girecek çocuklara psikososyal destek

Çocukların eğitim, sağlık gibi kuruluş dışı ihtiyaçları, ilgili kurumlar tarafından belirlenen kurallara riayet edilerek karşılanacak.

Ayrıca LGS veya YKS'ye girecek çocuklar psiko-sosyal açıdan desteklenecek ve sınav tedbirleri hakkında bilgilendirilecek.
Anadolu Ajansı
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