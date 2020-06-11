Kamuya yerleşenler yılın ilk çeyreğinde yüzde 4 arttı
|11 Haziran 2020 11:16
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Türkiye'de yılın ilk çeyreğinde kamuda istihdam edilen personel sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artışla yaklaşık 4,7 milyon oldu.
AA muhabirinin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, kamuda çalışan sayısı ocak-mart döneminde 4 milyon 698 bin 941'i buldu. Bu sayı geçen yılın ilk çeyreğinde 4 milyon 517 bin 82 kişi olarak kayıtlara geçmişti. Böylece kamuda istihdam edilen kişi sayısı yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 4 artmış oldu.
Kamuda çalışan personelin 2 milyon 942 bin 904'ünün kadrolu, 455 bin 50'sinin sözleşmeli, 1 milyon 144 bin 400'ünün sürekli işçi, 51 bin 80'inin geçici işçi, 105 bin 507'sinin diğer kategorilerde olduğu görüldü.
Kamuda çalışan personelin alt dağılımı incelendiğinde, burada istihdam edilenlerin yüzde 66,1'ine karşılık gelen 3 milyon 104 bin 952 kişinin genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde çalıştığı belirlendi. Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde geçen yılın ilk çeyreğinde 2 milyon 965 bin 30 kişi görev yapıyordu.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerinde, geçen yılın ilk çeyreğinde 279 bin 163 kişi istihdam edilirken, bu yılın ilk çeyreğinde sayı 7 bin 249 artışla 286 bin 412'ye ulaştı.
Sosyal güvenlik kurumlarında çalışan sayısı bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre 750 kişi artarak 42 bin 882'ye çıktı.
Aynı dönemde özel bütçeli diğer idarelerde çalışan sayısı 2 bin 286 kişi azalışla 100 bin 414'e, diğer kamu idarelerindeki personel sayısı da 107 kişi azalışla 7 bin 316'ya geriledi.
- Kamu bankalarının personel sayısında artış
İller Bankası, Ziraat Bankası, Halkbank, Eximbank, Kalkınma ve Yatırım, Vakıflar Bankasından oluşan kamu sermayeli bankalarda ocak-mart döneminde 63 bin 661 kişi görev yaptı. Bu sayı geçen yılın aynı döneminde 46 bin 975 kişi seviyesindeydi. Bu artışta 2019'un sonunda Vakıflar Bankasının kamu bankası kapsamına dahil edilmesi etkili oldu.
Belediye iktisadi teşekküllerinde istihdam oranı aynı dönemde yüzde 9,31 artışla 454 bin 94'ten 496 bin 388'e yükseldi.
İl özel idarelerinde 2019'un ilk çeyreğinde 13 bin 784 kişi istihdam edilirken, bu yılın ilk çeyreğinde sayı 1008 kişi azalarak 12 bin 776'ya geriledi.
Bu yılın ve geçen yılın ilk çeyreğinde kamuda istihdam edilen personel sayısı ve alt dağılımları şöyle:
2020
2019
Yüzde fark
Fark
Genel toplam (kişi)
4.698.941
4.517.082
4,03
181.859
Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri
3.104.952
2.965.030
4,72
139.922
YÖK, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri
286.412
279.163
2,60
7.249
Özel bütçeli diğer idareler
100.414
102.700
-2,23
-2.286
Düzenleyici ve denetleyici kurumlar
6.312
5.850
7,90
462
Sosyal güvenlik kurumları
42.882
42.132
1,78
750
Döner sermayeler ve kefalet sandıkları
243.113
247.385
-1,73
-4.272
Diğer kamu idareleri
7.316
7.423
-1,44
-107
233 sayılı KHK kapsamında yer alan KİT'ler (Bağlı ortaklıklar dahil)
96.303
95.558
0,78
745
Özelleştirme programında yer alan kuruluşlar
5.413
6.309
-14,20
-896
Kamu bankaları
63.661
46.975
35,52
16.686
Özel kanunu bulunan kuruluşlar
34.266
33.387
2,63
879
İl özel idareleri
12.776
13.784
-7,31
-1.008
Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri
198.733
217.292
-8,54
-18.559
BİT'ler
496.388
454.094
9,31
42.294
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