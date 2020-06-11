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Gram altın yeniden 380 TL barajında

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 378,7 liradan işlem görüyor.
 11 Haziran 2020 11:19
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Gram altın yeniden 380 TL barajında

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 378,7 liradan işlem görüyor.

Dün, altınının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 378,6 liradan tamamladı.

Yeni güne yatay başlayan altının gram fiyatı, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 378,7 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 622 lira, Cumhuriyet altını da 2.540 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, dün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kararlarıyla yüzde 1,4 değer kazanarak 1.739 dolara çıktı. Şu dakikalarda ise önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 1.735 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, Fed'in faizleri uzun süre düşük seviyede tutacağını açıklaması ve ekonomik görünümdeki risk unsurlarına dikkati çekmesinin, altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

Bugün, yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'nin haftalık işsizlik başvuruları ve Üretici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 375-385 lira bandının izleneceğini bildirdi.

Anadolu Ajansı
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