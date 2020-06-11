Adalet Bakanlığından suç mağdurlarına yönelik açıklama

Adalet Bakanlığı, Suç Mağdurlarının Desteklenmesine Dair Cumhurbaşkalığı Kararnamesi için bazı açıklamalar yaptı.

Buna göre;

- Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerinin sayı ve kapasitesi artırılacak

- Suç mağdurlarına adli destek planı hazırlanarak vakaya ve kişiye özel psiko sosyal destek verilecek.

- Suç mağdurlarına tüm adli süreçlerde etkin bilgilendirme yapılacak.

- Psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı gibi uzman istihdamı artırılacak