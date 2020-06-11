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Adalet Bakanlığından suç mağdurlarına yönelik açıklama

Adalet Bakanlığı, 10 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Suç Mağdurlarının Desteklenmesine Dair CBK için bazı açıklamalar yaptı.
 11 Haziran 2020 11:35
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Adalet Bakanlığından suç mağdurlarına yönelik açıklama

Adalet Bakanlığı, Suç Mağdurlarının Desteklenmesine Dair Cumhurbaşkalığı Kararnamesi için bazı açıklamalar yaptı.

Buna göre;
- Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerinin sayı ve kapasitesi artırılacak
- Suç mağdurlarına adli destek planı hazırlanarak vakaya ve kişiye özel psiko sosyal destek verilecek.
- Suç mağdurlarına tüm adli süreçlerde etkin bilgilendirme yapılacak.
- Psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı gibi uzman istihdamı artırılacak
Memurlar.Net
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