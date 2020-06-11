Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
|11 Haziran 2020 11:45
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KONYA
Konya'nın Ilgın ilçesinde bir mahalle, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Konya'nın Ilgın ilçesinde bir mahallenin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındığı bildirildi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Eldeş Mahallesi'nde yapılan testlerde bazı vatandaşlarda Kovid-19 vakasına rastlandı.
Bunun üzerine mahalle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina altına alındı.
İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "11 Haziran Perşembe gününden itibaren, Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında ikinci bir karar alıncaya kadar ilçemiz Eldeş Mahallesinde karantina uygulanması kararlaştırılmıştır." denildi.
Karar üzerine jandarma ekipleri, mahalleye giriş ve çıkışları kontrol altına aldı.
Belediye ekipleri de mahalleye giriş ve çıkışlara alternatif olarak kullanılan yolları toprak dökerek kapattı.
Mahallede hoparlörlerden yapılan anonslarla da vatandaşlardan zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları istendi.
Öte yandan filyasyon ekiplerinin Kovid-19 testleri pozitif çıkanların temasa geçtiği kişileri tespit etmek için aileleri tek tek ziyaret ederek çalışma yaptığı belirtildi.
KİLİS
Kilis'in Musabeyli ilçesinde iki köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, Koçcağız ve Kozlubağ köylerinde bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.
Bu vatandaşların köylerdeki temas halinde oldukları kişilerin tespitine yönelik filyasyon çalışmalarının devam ettiği aktarılan açıklamada, "İlçeye bağlı Koçcağız ve Kozlubağ köylerinde yaşayan vatandaşlara yönelik başlatılan tedbir çalışmaları kapsamında her iki köye 24 Haziran'a kadar giriş-çıkışların yasaklanmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, vatandaşların tüm ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu personeli tarafından karşılanacağı aktarıldı.
Köylerin giriş çıkışları, özel kıyafetli jandarma ekiplerince kontrol altına alındı.
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